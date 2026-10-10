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Thanh niên Cần Thơ biến tình yêu Tổ quốc thành hành động thiết thực

Thứ Bảy, 22:03, 10/10/2026
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VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” qua các hoạt động an sinh xã hội, khởi nghiệp, xây dựng đô thị văn minh và chuyển đổi số.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ đã biến tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thành những việc làm cụ thể, biến khát vọng của thanh niên thành những đóng góp có ích cho cộng đồng – là lời nhận định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào tại Lễ Mít tinh và họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), diễn ra chiều ngày 10/10, tại Hội trường Thành đoàn Cần Thơ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng các thế hệ cán bộ, hội viên đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành vẻ vang của tổ chức Hội LHTN Việt Nam; đồng thời nhìn lại những dấu ấn đóng góp của tuổi trẻ ba địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng qua các thời kỳ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quê hương.

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Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UB MTTQ VN TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt, sau khi thành phố Cần Thơ được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, đại diện cho 550.000 hội viên, thanh niên toàn địa bàn.

Với phương châm “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, tuổi trẻ thành phố đã ghi dấu ấn đậm nét qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, khởi nghiệp và tiên phong trong chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương cách tổ chức Hội biến tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thành những việc làm cụ thể, biến khát vọng của thanh niên thành những đóng góp có ích cho cộng đồng. Đồng thời, lưu ý các cấp Hội LHTN Việt Nam thành phố tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm công dân cho thanh niên; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn với những tấm gương và việc làm cụ thể; khuyến khích thanh niên sống có mục tiêu, trung thực, nhân ái, chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa trên không gian mạng.

Nhấn mạnh, mỗi cán bộ Hội phải nêu gương, nói đi đôi với làm, truyền cảm hứng bằng hành động thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình kiện toàn tổ chức, phải giữ được sự gắn kết với hội viên, bảo đảm hoạt động thông suốt. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp. Chủ động kết nối cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, chuyên gia để hỗ trợ kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp và tiếp cận cơ hội việc làm; quan tâm những ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với lợi thế của địa phương.

“Mỗi cấp Hội cần lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp với địa bàn, gắn với nhiệm vụ của thành phố; khuyến khích sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số”, bà Hồ Thị Cẩm Đào yêu cầu.

Dịp này, Thành đoàn Cần Thơ tặng Bằng khen cho 9 cá nhân đạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2026 và 10 tác giả/nhóm tác giả đạt giải cao tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên TP Cần Thơ”. Ban tổ chức cũng trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

* Một số hình ảnh tại lễ kỷ niêm

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Quang cảnh Lễ kỷ niệm
thanh nien can tho bien tinh yeu to quoc thanh hanh dong thiet thuc hinh anh 3
Ban tổ chức trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
thanh nien can tho bien tinh yeu to quoc thanh hanh dong thiet thuc hinh anh 4
Trao giải cho các đơn vị đạt giải tại Liên hoan Câu lạc bộ đội, nhóm
thanh nien can tho bien tinh yeu to quoc thanh hanh dong thiet thuc hinh anh 5
10 tác giả/nhóm tác giả đạt giải cao tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên TP Cần Thơ” nhận Bằng khen tại buổi lễ
thanh nien can tho bien tinh yeu to quoc thanh hanh dong thiet thuc hinh anh 6
Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
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