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“Thanh xuân gửi lại” – Tri ân những cán bộ đi B

Thứ Sáu, 15:32, 17/07/2026
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VOV.VN - Hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc của cán bộ đi B được giới thiệu tại trưng bày “Thanh xuân gửi lại” ở Hà Nội, góp phần tái hiện hành trình cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng nay (17/7), tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B với chủ đề “Thanh xuân gửi lại”, tri ân những người đã dành tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

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Những kỷ vật quí giá của cán bộ đi B được trưng bày tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc, tái hiện hành trình của những cán bộ đi B - những người đã gác lại gia đình, công việc và tuổi thanh xuân để lên đường vào miền Nam công tác, chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những lá đơn tình nguyện, cuốn nhật ký, thư từ, ảnh gia đình cùng nhiều kỷ vật được lưu giữ suốt hàng chục năm đã góp phần khắc họa chân thực lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và sự hy sinh của một thế hệ.

Không chỉ giới thiệu những tư liệu lịch sử quý giá, trưng bày còn là dịp để công chúng hiểu hơn về công tác bảo quản, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đồng thời, kết nối các hồ sơ, kỷ vật với thân nhân cán bộ đi B sau nhiều thập kỷ.

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Cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giới thiệu tài liệu hiện vật cho các bạn trẻ

Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước cho biết: "Những hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B ngoài ý nghĩa là những thông tin về quá trình tham gia của cán bộ dân sự trong chiến trường B thì thực sự còn có một giá trị tinh thần rất to lớn. Đó là những thông điệp gửi đến cho giới trẻ về lòng yêu nước, về tính quật cường, bất khuất của dân tộc và về sự sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc của thế hệ các chú, các bác, các anh".

Hiện nay, hơn 72 nghìn hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Đây là nguồn tư liệu có giá trị đặc biệt, phục vụ nghiên cứu lịch sử, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng cũng như công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ.

Tại không gian trưng bày, nhiều cựu cán bộ đi B, thân nhân gia đình chính sách và người dân đã dành thời gian tìm hiểu các tư liệu, hiện vật được giới thiệu. Với nhiều người, mỗi kỷ vật không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là cầu nối đưa họ trở về với những ký ức của một thời tuổi trẻ.

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Khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B với chủ đề “Thanh xuân gửi lại”

Ông Nguyễn Quốc Hưởng ở Vân Đình – Hà Nội cựu cán bộ đi B từ năm 1973 đến năm 1978 bồi hồi chia sẻ: "Được thăm lại những hiện vật lưu trữ tôi rất cảm động. Tôi đã gặp lại một số anh em cùng đơn vị thì còn nhưng một số anh em cũng đã hy sinh, rất bùi ngùi. Nhưng cũng rất cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm lưu giữ những hiện vật của cán bộ đi B thời chiến đã lưu trữ được những tài liệu rất quí hóa từ những bức thư của các liệt sĩ, hình ảnh của các liệt sĩ. Tôi mong muốn là các thế hệ sau sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức và phát huy truyền thống của cha anh để giữ gìn tổ quốc Việt Nam ngày một hùng mạnh, bền vững".

Bên cạnh hoạt động trưng bày, công chúng còn có thể trực tiếp tra cứu hồ sơ cán bộ đi B thông qua hệ thống tra cứu điện tử. Trưng bày “Thanh xuân gửi lại” diễn ra từ ngày 17/7 đến hết ngày 2/9 tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội, nhằm góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức trưng bày chuyên đề "Thanh xuân gửi lại", giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh, kỷ vật của cán bộ đi B, góp phần tái hiện ký ức lịch sử và tri ân thế hệ đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Huyền Trang/VOV1
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Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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