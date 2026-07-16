Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Không chỉ là hoạt động nghiệp vụ, sự kiện trưng bày này còn là lời tri ân sâu sắc đối với thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, đồng thời khẳng định giá trị của tài liệu lưu trữ trong việc gìn giữ ký ức lịch sử dân tộc và lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày “Ký ức đi B” với hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc quý giá. Công chúng sẽ được tiếp cận những lá đơn tình nguyện, cuốn nhật ký, thư từ, ảnh gia đình cùng nhiều kỷ vật được các cán bộ đi B mang theo hoặc gửi lại trước ngày lên đường. Những tư liệu này tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng, phản ánh lý tưởng cách mạng và sự hy sinh của một thế hệ vì độc lập, thống nhất đất nước.

Một số hình ảnh về khối tài liệu"Hồ sơ đi B" được trưng bày.

Bên cạnh nguồn tài liệu đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Bộ Nội vụ) và nhiều tư liệu do các gia đình, cá nhân hiến tặng, trưng bày còn giới thiệu một số hình ảnh, tài liệu tiêu biểu khai thác từ nguồn tư liệu của Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ, Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ), góp phần bổ sung góc nhìn đa dạng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sự kiện cũng giới thiệu hồ sơ và kỷ vật của nhiều văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, nhà thơ - liệt sĩ Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân), nhà văn - nhà báo - liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý... Qua đó, khắc họa những cống hiến, hy sinh và lý tưởng cách mạng của những con người đã dành trọn tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Một nội dung quan trọng khác là giới thiệu kết quả bước đầu của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trưng bày phản ánh những kết quả bước đầu của chiến dịch, đồng thời giới thiệu vai trò của tài liệu lưu trữ trong việc xác minh thông tin liệt sĩ và phục vụ thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Thông qua việc khai thác, đối chiếu và kết nối thông tin từ các hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin liệt sĩ, tìm kiếm thân nhân và trao trả kỷ vật. Những tài liệu lưu trữ vì thế trở thành cầu nối giúp nhiều gia đình tìm lại thông tin về người thân đã hy sinh.

Trong thời gian diễn ra trưng bày, công chúng cũng có thể trực tiếp tra cứu hồ sơ cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thông qua hệ thống tra cứu điện tử. Hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, người có công và các nhà nghiên cứu tiếp cận tài liệu, phục vụ giải quyết chế độ, chính sách, tìm kiếm thông tin và nghiên cứu lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ xã hội.

Với những tài liệu, hồ sơ và kỷ vật quý giá được giới thiệu, trưng bày “Thanh xuân gửi lại” góp phần tái hiện một phần ký ức lịch sử của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và lan tỏa những giá trị nhân văn của công tác lưu trữ trong đời sống hôm nay.