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Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B vẫn được lưu giữ sau nửa thế kỷ

Thứ Năm, 11:10, 16/07/2026
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VOV.VN - Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B từ 89 tỉnh, thành phố vẫn đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Nhiều năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đẩy mạnh số hóa, tra cứu và kết nối với các địa phương để đưa những kỷ vật đặc biệt này trở về với thân nhân.

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, hàng vạn cán bộ đi B đã âm thầm vượt Trường Sơn vào chiến trường công tác và chiến đấu. Trước khi lên đường, để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật, các cán bộ đi B đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ.

hon 72.000 ho so, ky vat can bo di b van duoc luu giu sau nua the ky hinh anh 1
hon 72.000 ho so, ky vat can bo di b van duoc luu giu sau nua the ky hinh anh 2

Hiện nay, hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B thuộc 89 tỉnh, thành phố (theo địa giới hành chính các thời kỳ giai đoạn 1945 - 1975) đang được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Khối tài liệu đặc biệt này bao gồm: hồ sơ cán bộ, đơn tình nguyện, thư từ, nhật ký, ảnh gia đình, thẻ Đảng, sổ Đoàn, huân chương, huy chương, giấy khen, bằng khen cùng nhiều giấy tờ và tài sản cá nhân khác.

Trong nhiều năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đang đẩy mạnh số hóa khối hồ sơ cán bộ đi B, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống tra cứu trực tuyến. Cục đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, chuyển giao danh mục và bản sao hồ sơ phục vụ công tác xác minh thân nhân, giải quyết chế độ chính sách. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay vẫn còn nhiều gia đình, nhiều người con, người cháu của cán bộ đi B chưa hề biết rằng hồ sơ, kỷ vật của người thân mình vẫn đang được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Kim Thanh/VOV1
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