Tháo dỡ hai trạm thu phí bỏ hoang trên Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai

Ghi nhận tại hiện trường, đơn vị thi công đã thực hiện phân luồng, giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại. Việc tháo dỡ được triển khai theo phương thức “cuốn chiếu”, thi công dứt điểm từng làn và mở lại ngay sau khi hoàn tất để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc trên trục giao thông huyết mạch.

Phân luồng giao thông trước khi tháo dỡ

Hai trạm thu phí T1 và T2 đã dừng hoạt động từ ngày 13/1/2023 sau khi chủ đầu tư hoàn tất thu hồi vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51. Tuy nhiên, suốt hơn 3 năm qua, hệ thống nhà trạm, đảo phân luồng và móng trụ cũ vẫn tồn tại, gây che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường và tạo ra những xung đột giao thông nguy hiểm cho người dân.

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ trạm thu phí

Việc tháo dỡ lần này là kết quả sau nhiều lần làm việc giữa chủ đầu tư BVEC (Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) và Bộ Xây dựng trên cơ sở đề xuất quyết liệt từ phía địa phương.

Quốc lộ 51 là tuyến đường trọng yếu dài 72 km, kết nối TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa- Vũng Tàu cũ, đặc biệt quan trọng khi liên thông với sân bay Long Thành dự kiến khai thác vào cuối năm nay.

Lực lượng công nhân đục phá dải phân luồng ngay trạm thu phí

Trước đó, vào ngày 8/4, Sở Xây dựng đã họp khẩn với Phòng Cảnh sát giao thông và các bên liên quan để rà soát, xử lý dứt điểm các bất cập này.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian thi công, mặt đường Quốc lộ 51 bị thu hẹp nên có thể xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Người dân cần chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Trạm thu phí án ngữ gây cản trở giao thông

Ngoài hai trạm trên, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan tháo dỡ dứt điểm trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 để trả lại sự thông thoáng cho cửa ngõ của tỉnh.