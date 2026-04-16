TP.HCM dự kiến dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ Ql13 – cầu Phú Long

Thông tin tại họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 16/4, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với Tập đoàn Becamex để xây dựng trạm thu phí Lái Thiêu mới, qua đó sẽ mở lại giao lộ tại khu vực đường dẫn cầu Phú Long – Quốc lộ 13 nhằm cải thiện tình hình giao thông.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo ông Giang, trước đây khi còn thuộc tỉnh Bình Dương, khu vực này có một giao lộ giữa Quốc lộ 13 và đường dẫn về cầu Phú Long. Tuy nhiên, do thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông nên Sở Giao thông Vận tải Bình Dương (cũ) đã quyết định đóng giao lộ này.

Theo đó, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn rẽ về hướng Thủ Dầu Một phải rẽ phải, đi lên đường Vĩnh Phú 42 để quay đầu. Sau khi sáp nhập về TP.HCM, cơ quan chức năng nhận thấy phương án tổ chức giao thông này chưa hợp lý.

Sở Xây dựng TP.HCM đã mời các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu phương án điều chỉnh. Tuy nhiên, việc thay đổi phải gắn với điều chỉnh vị trí trạm thu phí Lái Thiêu.

TP.HCM dự kiến dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ Quốc lộ 13 – cầu Phú Long. (Ảnh: X.Đoàn)

Ông Nguyễn Kiên Giang nói: “Từ tháng 1, chúng tôi đã mời các đơn vị liên quan làm việc. Tuy nhiên, muốn điều chỉnh giao thông khu vực này phải điều chỉnh vị trí trạm thu phí, vì vị trí này nằm trong các hợp đồng đầu tư trước đây để tránh thất thoát và thu phí không hợp lý. Do đó, trước mắt, chúng tôi triển khai một số giải pháp cụ thể, như cấm xe hai bánh quay đầu, rẽ trái tại giao lộ Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 42”.

Liên quan nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây tại khu vực này, cơ quan chức năng nhận định do người điều khiển xe máy không tuân thủ biển báo, thiếu quan sát khi sang đường, đặc biệt tại khu vực có nhiều xe container lưu thông.

Hiện TP.HCM đã có phương án mở lại giao lộ sau khi hoàn tất việc di dời trạm thu phí. Trong thời gian chờ đợi, lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.