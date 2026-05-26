Tháo dỡ sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng

Tại hiện trường, nhà thầu huy động nhiều máy móc, phương tiện để tháo dỡ các hạng mục, công trình ở sân vận động Chi Lăng. Các tuyến đường quanh sân vận động Chi Lăng như Hùng Vương, Chi Lăng, Lê Duẩn được nhà thầu quây kín bằng bạt và lưới thép nhằm bảo đảm an toàn thi công.

Sân vận động Chi Lăng, biểu tượng một thời của bóng đá Quảng Nam - Đà Nẵng

UBND phường Hải Châu cũng đặt biển đề nghị người dân đỗ xe cách hàng rào tối thiểu 1,5m để phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Được biết, gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 58 ngày.

Ông Nguyễn Hoa Lư, nhà ở gần sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng cho biết, 2 ngày nay thấy phá dỡ sân Chi Lăng, bản thân ông lấy làm tiếc nhưng cũng hy vọng khu đất vàng này sẽ có những công trình xứng tầm mọc lên.

“Sân Chi Lăng ra đời từ năm 1943 đến bây giờ. Sau ngày giải phóng, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng lên khang trang như thế này. Từ trước đến giờ bà con thường đến sân này. Qua bao nhiêu đời thì bán đi, bỏ hoang phế từ đó đến giờ, bà con rất không đồng tình. Tâm lý người dân như tôi muốn khu đất này trở thành công trình gì đó thật khang trang cho thành phố này, để xứng đáng với tầm vóc của thành phố”, ông Lư cho biết.

Khu đất sân Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2, nằm ở vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng, bao quanh bởi các tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương. Năm 2010, UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho một đơn vị để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng.

Tuy nhiên, dự án bị đình trệ nhiều năm do vướng mắc pháp lý và liên quan vụ án hình sự. Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý và đấu giá khu đất này.

Ngày 6/5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng tiến hành đấu giá. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã đưa ra đấu giá 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất, giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng nhưng không thành công.

Một số hình ảnh tháo dỡ:

Việc tháo dỡ diễn ra khẩn trương

Quanh sân Chi Lăng, nhà thầu cho rào kín bằng lưới thép

Nhà thầu tháo dỡ là Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long

Khán đài và trụ đèn chiếu sáng khu vực đường Ngô Gia Tự đã phá dỡ xong

Việc tháo dỡ sân Chi Lăng mất gần 2 tháng

Đập phá khu khán đài khu vực mặt tiền đường Lê Duẩn