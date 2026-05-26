English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tháo dỡ sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng

Thứ Ba, 14:21, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 23/5 vừa qua, các nhà thầu tập kết phương tiện, bắt đầu tháo dỡ sân vận động Chi Lăng ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tại hiện trường, nhà thầu huy động nhiều máy móc, phương tiện để tháo dỡ các hạng mục, công trình ở sân vận động Chi Lăng. Các tuyến đường quanh sân vận động Chi Lăng như Hùng Vương, Chi Lăng, Lê Duẩn được nhà thầu quây kín bằng bạt và lưới thép nhằm bảo đảm an toàn thi công.

thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 1
Sân vận động Chi Lăng, biểu tượng một thời của bóng đá Quảng Nam - Đà Nẵng

UBND phường Hải Châu cũng đặt biển đề nghị người dân đỗ xe cách hàng rào tối thiểu 1,5m để phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Được biết, gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 58 ngày.

Ông Nguyễn Hoa Lư, nhà ở gần sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng cho biết, 2 ngày nay thấy phá dỡ sân Chi Lăng, bản thân ông lấy làm tiếc nhưng cũng hy vọng khu đất vàng này sẽ có những công trình xứng tầm mọc lên.

“Sân Chi Lăng ra đời từ năm 1943 đến bây giờ. Sau ngày giải phóng, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng lên khang trang như thế này. Từ trước đến giờ bà con thường đến sân này. Qua bao nhiêu đời thì bán đi, bỏ hoang phế từ đó đến giờ, bà con rất không đồng tình. Tâm lý người dân như tôi muốn khu đất này trở thành công trình gì đó thật khang trang cho thành phố này, để xứng đáng với tầm vóc của thành phố”, ông Lư cho biết.

Khu đất sân Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2, nằm ở vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng, bao quanh bởi các tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương. Năm 2010, UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho một đơn vị để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng.

Tuy nhiên, dự án bị đình trệ nhiều năm do vướng mắc pháp lý và liên quan vụ án hình sự. Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý và đấu giá khu đất này.

Ngày 6/5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng tiến hành đấu giá. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã đưa ra đấu giá 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất, giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng nhưng không thành công.

Một số hình ảnh tháo dỡ:

thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 2
Việc tháo dỡ diễn ra khẩn trương
thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 3
Quanh sân Chi Lăng, nhà thầu cho rào kín bằng lưới thép
thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 4
Nhà thầu tháo dỡ là Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long
thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 5
Khán đài và trụ đèn chiếu sáng khu vực đường Ngô Gia Tự đã phá dỡ xong
thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 6
Việc tháo dỡ sân Chi Lăng mất gần 2 tháng
thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 7
Đập phá khu khán đài khu vực mặt tiền đường Lê Duẩn
thao do san van dong chi lang Da nang hinh anh 8
Tiến hành phá khu nhà ở mặt tiền đường Chi Lăng
Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: Đà Nẵng sân vận động Chi Lăng phường Hải Châu thành phố Đà Nẵng sân vận động
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng không thể thu hồi sân vận động Chi Lăng
Đà Nẵng không thể thu hồi sân vận động Chi Lăng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng không thể thu hồi sân vận động Chi Lăng. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hải Châu và cơ quan thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện thu hồi đất khu vực sân vận động Chi Lăng để bàn giao mặt bằng sạch theo yêu cầu của cơ quan thi hành án.

Đà Nẵng không thể thu hồi sân vận động Chi Lăng

Đà Nẵng không thể thu hồi sân vận động Chi Lăng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng không thể thu hồi sân vận động Chi Lăng. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hải Châu và cơ quan thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện thu hồi đất khu vực sân vận động Chi Lăng để bàn giao mặt bằng sạch theo yêu cầu của cơ quan thi hành án.

Đà Nẵng không thể thi hành án thu hồi sân vận động Chi Lăng
Đà Nẵng không thể thi hành án thu hồi sân vận động Chi Lăng

VOV.VN - Cục Thi hành án Dân sự Đà Nẵng cho biết, rất khó thi hành án đối với việc thu hồi sân vận động Chi Lăng vì vướng thủ tục pháp lý.

Đà Nẵng không thể thi hành án thu hồi sân vận động Chi Lăng

Đà Nẵng không thể thi hành án thu hồi sân vận động Chi Lăng

VOV.VN - Cục Thi hành án Dân sự Đà Nẵng cho biết, rất khó thi hành án đối với việc thu hồi sân vận động Chi Lăng vì vướng thủ tục pháp lý.

HĐND Đà Nẵng nêu ý kiến về vấn đề “xẻ” sân vận động Chi Lăng
HĐND Đà Nẵng nêu ý kiến về vấn đề “xẻ” sân vận động Chi Lăng

VOV.VN -Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đặt câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm trong vấn đề cắt sân vận động Chi Lăng ra 10 lô rồi cấp sổ đỏ.

HĐND Đà Nẵng nêu ý kiến về vấn đề “xẻ” sân vận động Chi Lăng

HĐND Đà Nẵng nêu ý kiến về vấn đề “xẻ” sân vận động Chi Lăng

VOV.VN -Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đặt câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm trong vấn đề cắt sân vận động Chi Lăng ra 10 lô rồi cấp sổ đỏ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục