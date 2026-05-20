Đà Nẵng kiên quyết loại bỏ những nhà thầu yếu kém

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Đà Nẵng kiên quyết loại bỏ những nhà thầu có năng lực yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, gia hạn nhiều lần (Ảnh minh họa)

Theo đó, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp thực hiện ngay kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm.

Cùng với đó là rà soát các dự án BT đã, đang và dự kiến triển khai; Chỉ phê duyệt những dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có hiệu quả.

Thành phố Đà Nẵng không đề xuất triển khai dự án BT đối với các công trình có thể thực hiện bằng hình thức đầu tư khác như BOT, BLT... Trong trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán, phải xác định rõ vị trí, diện tích, quy hoạch và giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư khi lập dự án, tránh nguy cơ dẫn đến phát sinh lãi vay chậm thanh toán, các tranh chấp khác.

Đà Nẵng kiên quyết loại bỏ những nhà thầu năng lực yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, gia hạn nhiều lần. Đồng thời công khai nhà thầu yếu kém về năng lực trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phố nghiêm cấm việc chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Hành vi này bao gồm việc cố ý tách nhỏ gói thầu để tránh phải đấu thầu rộng rãi, giúp "nhà thầu ruột" đáp ứng năng lực…

Đà Nẵng cũng nghiêm cấm việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt không đúng quy định hoặc lợi dụng quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư "thân hữu, quen thuộc", không bảo đảm năng lực để thực hiện gói thầu, dự án, làm thất thoát, lãng phí ngân sách, nguồn lực đất đai của Nhà nước, tạo cơ chế "xin - cho", trục lợi, tiêu cực, lợi ích nhóm.

UBND thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm việc chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng thông đồng với nhà thầu, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn (tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án...) để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục, làm sai lệch kết quả, tăng khống khối lượng nghiệm thu, thanh toán hợp đồng dẫn đến thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, nguồn lực đất đai.