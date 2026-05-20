Đà Nẵng kiên quyết loại bỏ những nhà thầu yếu kém

Thứ Tư, 16:18, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đà Nẵng kiên quyết loại bỏ những nhà thầu năng lực yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, gia hạn nhiều lần. Đồng thời công khai nhà thầu yếu kém về năng lực trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Đà Nẵng kiên quyết loại bỏ những nhà thầu có năng lực yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, gia hạn nhiều lần (Ảnh minh họa)

Theo đó, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp thực hiện ngay kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm.

Cùng với đó là rà soát các dự án BT đã, đang và dự kiến triển khai; Chỉ phê duyệt những dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có hiệu quả.

Thành phố Đà Nẵng không đề xuất triển khai dự án BT đối với các công trình có thể thực hiện bằng hình thức đầu tư khác như BOT, BLT... Trong trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán, phải xác định rõ vị trí, diện tích, quy hoạch và giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư khi lập dự án, tránh nguy cơ dẫn đến phát sinh lãi vay chậm thanh toán, các tranh chấp khác.

Đà Nẵng kiên quyết loại bỏ những nhà thầu năng lực yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, gia hạn nhiều lần. Đồng thời công khai nhà thầu yếu kém về năng lực trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phố nghiêm cấm việc chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Hành vi này bao gồm việc cố ý tách nhỏ gói thầu để tránh phải đấu thầu rộng rãi, giúp "nhà thầu ruột" đáp ứng năng lực…

Đà Nẵng cũng nghiêm cấm việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt không đúng quy định hoặc lợi dụng quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư "thân hữu, quen thuộc", không bảo đảm năng lực để thực hiện gói thầu, dự án, làm thất thoát, lãng phí ngân sách, nguồn lực đất đai của Nhà nước, tạo cơ chế "xin - cho", trục lợi, tiêu cực, lợi ích nhóm.

UBND thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm việc chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng thông đồng với nhà thầu, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn (tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án...) để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục, làm sai lệch kết quả, tăng khống khối lượng nghiệm thu, thanh toán hợp đồng dẫn đến thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, nguồn lực đất đai.

Mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 19/5, UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng. Dự án khi đưa vào khai thác, dự kiến nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

PV/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng đấu thầu hiệu quả đấu thầu loại bỏ nhà thầu yếu kém Quản lý đầu tư công Đà Nẵng
TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Dầu tăng giá, nhà thầu khắc phục khó khăn bám tiến độ cao tốc La Sơn - Hòa Liên

VOV.VN - Mặc dù giá dầu hiện nay đã giảm nhưng vẫn còn cao gấp đôi so với trước khi chiến sự Trung Đông bùng nổ. Vì vậy, giá các loại vật tư, nhựa đường, dầu chạy máy công trình đội lên nhiều so với thời điểm ký kết hợp đồng.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chậm tiến độ, chủ đầu tư “tuýt còi” 2 nhà thầu

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vừa phát đi cảnh báo hai nhà thầu do chậm tiến độ thi công, yêu cầu khẩn trương tăng tốc để kịp hoàn thành trước ngày 25/4/2026, nếu không sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng.

Giải pháp tài chính toàn diện giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc dự án

VOV.VN - Đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành xây dựng, VietinBank ra mắt SMART PACK – gói giải pháp tài chính thiết kế riêng cho chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp. Chương trình giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính.

Đồng Nai đề xuất cấm nhà thầu năng lực kém để “giải cứu” hàng nghìn tỷ đầu tư công

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành một loạt giải pháp mạnh và quyết liệt nhằm mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 22.690 tỷ đồng trước ngày 31/12/2025.

