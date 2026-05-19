Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ

Thứ Ba, 15:54, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ sau vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong. Thầy cô, người thân và chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát quá lớn.

Như tin đã đưa, tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, nhiều người dân không khỏi xót xa trước vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong trên sông Lô xảy ra vào ngày 18/5.

thay giao dau xot ke lai vu 5 hoc sinh tu vong do duoi nuoc o phu tho hinh anh 1
Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Tại các gia đình có học sinh gặp nạn ở xã Tứ Yên, tiếng khóc nghẹn của người thân khiến không khí tang thương bao trùm khắp xóm làng. Hôm nay, nhiều giáo viên, phụ huynh và người dân địa phương đã có mặt từ sớm để chia sẻ mất mát với gia đình các em.

Thầy giáo Trần Quốc Phi, Hiệu trưởng trường THCS Tứ Yên cho biết, cả 5 học sinh tử vong đều là học sinh của trường, đang học lớp 7 và lớp 8. “Các em đang học lớp 7 và lớp 8. Theo lịch, hôm qua các em được nghỉ học. Chúng tôi quá đau xót trước sự việc này”, thầy Phi nghẹn giọng.

Theo thầy Phi, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh từ chiều 18/5. Đến sáng 19/5, nhiều thầy cô vẫn túc trực tại gia đình các em để hỗ trợ lo hậu sự.

Thầy hiệu trưởng cho biết thêm, nhà trường thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước đến học sinh và phụ huynh, trong đó có việc tổ chức ký cam kết và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn.

“Tất cả học sinh và phụ huynh đều có bản ký cam kết. Dù công tác tuyên truyền đã được thực hiện, tai nạn thương tâm vẫn xảy ra đúng vào ngày các em nghỉ học”, ông Phi chia sẻ.

thay giao dau xot ke lai vu 5 hoc sinh tu vong do duoi nuoc o phu tho hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, chiều 18/5, nhóm 9 học sinh gồm 4 em lớp 7 và 5 em lớp 8, cùng trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều, rủ nhau ra khu vực bờ sông để bắn chim, bẫy chim và tắm sông.

Trong lúc vui chơi, 5 em không may ngã xuống sông và bị đuối nước. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 5 học sinh. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Sông Lô cùng lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ gia đình các học sinh gặp nạn. UBND tỉnh Phú Thọ cũng ban hành công văn khẩn yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ việc. Trong đó, UBND xã Sông Lô được giao chủ trì huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ được yêu cầu phối hợp với địa phương, nhà trường và gia đình để hỗ trợ ổn định tâm lý cho học sinh liên quan.

Ngay trong tối 18/5, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh tử vong và hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình 20 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Đuối nước đặc biệt nghiêm trọng trên sông Lô ở Phú Thọ, 5 học sinh tử vong
Hai trẻ tử vong sau khi rơi xuống hố nước trong công trường dự án ở Phú Thọ
Tắm sông, 4 học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm
