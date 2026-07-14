Thêm một xã ở Đồng Nai cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Theo đó, năm học này, xã sẽ cấp phát sách giáo khoa cho 10 trường học trên địa bàn, với số lượng khoảng 5.250 bộ sách. Đáng chú ý, toàn bộ sách giáo khoa sẽ được cấp phát đến tay học sinh trước thời điểm tựu trường và khai giảng năm học mới 2026-2027.

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Là khu vực vùng sâu vùng xa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, xã hiện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,34%. Trong đó, có 954 học sinh thuộc diện con em hộ nghèo, hộ cận nghèo (bao gồm 603 học sinh tiểu học và 347 học sinh THCS) sẽ được tiếp sức thiết thực từ chính sách này.

Ông Vũ Lương, Bí thư Đảng ủy xã Bù Đăng

Ông Vũ Lương, Bí thư Đảng ủy xã Bù Đăng cho biết, việc cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhận thức được tầm quan trọng đó, địa phương đã quyết tâm nỗ lực thực hiện chủ trương này sớm hơn kế hoạch dự kiến thay vì chờ đến năm học 2029-2030, nhằm kịp thời chia sẻ gánh nặng chi phí với phụ huynh, đồng thời tiếp thêm động lực giúp các em học sinh yên tâm, tự tin bước vào năm học mới. Hiện, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã thống nhất và giao cho các đơn vị thực hiện.

Đây cũng là một trong những phần việc cụ thể, ý nghĩa của xã Bù Đăng hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” do Thành ủy Đồng Nai phát động.

Trước đó, phường Đồng Xoài, TP. Đồng Nai (trước là TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cũng đã cấp 5.466 bộ sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn.