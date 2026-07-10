Thứ Sáu, 10:03, 10/07/2026

Miễn phí sách giáo khoa – chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả?

VOV.VN - Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, tránh lãng phí?