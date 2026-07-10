Miễn phí sách giáo khoa – chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả?

VOV.VN - Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, tránh lãng phí?
VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026/NĐ-CP quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc.
VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
VOV.VN - Từ năm học 2029-2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.