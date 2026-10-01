Thêm nguồn lực khoảng 500 tỷ đồng cho công tác an sinh tại TP.HCM

500 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng

Chiều 1/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo và cải thiện điều kiện sống của người dân thành phố giai đoạn 2026-2028. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Theo thỏa thuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 5 đơn vị thành viên của Petrovietnam sẽ phối hợp triển khai các chương trình, công trình thiết thực với tổng mức tài trợ khoảng 500 tỷ đồng. Nguồn lực được dành cho hoạt động phục vụ cộng đồng, hỗ trợ người nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hoạt động nhằm kết nối, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác an sinh theo Kế hoạch số 152 ngày 10/9/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đồng thời tạo cơ sở để các bên phối hợp đúng mục tiêu, đúng đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (đứng thứ hai từ phải sang) chứng kiến việc ký kết thỏa thuận giữa đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Petrovietnam (ảnh: Xuân Khu)

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Công đoàn Petrovietnam ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 gồm 9 nhóm nội dung, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng nghề; thúc đẩy thi đua sáng tạo, an toàn lao động, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức công đoàn.

Chương trình đặt mục tiêu hằng năm có trên 90% đoàn viên, người lao động được tiếp cận thông tin, tuyên truyền; 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đối thoại định kỳ và thực hiện dân chủ ở cơ sở; 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Hai bên phấn đấu có ít nhất 200 sáng kiến, giải pháp được công nhận hoặc áp dụng; xây dựng hoặc sửa chữa tối thiểu 5 Mái ấm Công đoàn. Mỗi năm, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao và một hoạt động an sinh xã hội tại TP.HCM.

Nguồn lực an sinh phải đến đúng người

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các bên sớm cụ thể hóa cam kết bằng kế hoạch, tiến độ và nguồn lực rõ ràng. Việc lựa chọn chương trình, công trình phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, ưu tiên những vấn đề cấp thiết, tránh dàn trải hoặc trùng lặp; đồng thời kết hợp hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế, việc làm và điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Nguồn lực khoảng 500 tỷ đồng sẽ được triển khai cho các chương trình an sinh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2028 (ảnh: Xuân Khu)

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, quá trình triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; chú trọng quản lý, vận hành công trình sau đầu tư, tăng cường phối hợp, theo dõi và giám sát, lấy hiệu quả thụ hưởng thực tế của người dân làm thước đo.

"Mỗi nhiệm vụ sẽ được phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính để theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ đánh giá tiến độ, lượng giá công trình, phần việc và mức độ hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bên. Đối với các công trình phục vụ cộng đồng, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan không dừng lại việc hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mà phải quan tâm đến quá trình quản lý, vận hành, duy trì và phát huy hiệu quả sau đầu tư" - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đối với chương trình phối hợp công đoàn, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hỗ trợ nâng cao kỹ năng, làm chủ công nghệ, phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam cam kết các khoản tài trợ sẽ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai, bảo đảm nguồn lực đến với người lao động và người dân cần hỗ trợ. Theo ông, phát triển sản xuất, kinh doanh luôn gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam phát biểu tại lễ ký kết (ảnh: Thúy Liễu)

Petrovietnam xác định TP.HCM còn nhiều dư địa để đầu tư, mở rộng hợp tác, hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao; qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn, hướng tới vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 19 của Bộ Chính trị.

"Chúng tôi đã rà soát chiến lược phát triển và coi TP.HCM là nơi còn rất nhiều dư địa để tiếp tục đầu tư, mở rộng hợp tác, hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, để Tập đoàn hình thành các trung tâm về dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao không chỉ cho dầu khí mà năng lượng, hướng tới xuất khẩu công nghệ và các sản phẩm ra nước ngoài. PetroVietnam cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài và có trách nhiệm, cùng với thành phố chăm lo cho người dân, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước" - ông Lê Ngọc Sơn nói.

Các đại biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp chăm lo người nghèo, người lao động và cải thiện điều kiện sống của người dân TP.HCM (ảnh: Xuân Khu)

Giai đoạn 2020-2025, Petrovietnam đã dành 275,9 tỷ đồng để cùng TP.HCM chăm lo đời sống người dân. Hiện tập đoàn có 20 đơn vị thành viên chủ lực hoạt động trên địa bàn, trải rộng từ thăm dò, khai thác đến chế biến, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và năng lượng, tạo việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho hơn 35.800 lao động.