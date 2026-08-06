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Theo dõi, đốc thúc từng ngày tiến độ 2 trường nội trú liên cấp biên giới

Thứ Năm, 14:34, 06/08/2026
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VOV.VN - Để bảo đảm 2 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Thuận An và Quảng Trực kịp đưa vào hoạt động trong năm học 2026–2027, UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo quyết liệt, theo dõi sát tiến độ thi công và công tác chuẩn bị năm học mới.

Đến nay, công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Thuận An đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 30/8. Trong khi đó, trường tại xã Quảng Trực đạt khoảng 67% khối lượng. Tiến độ còn chậm do thiếu nhân lực và điều kiện thi công ở khu vực biên giới.

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Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng đến nay đạt khoảng 80% khối lượng thi công.

Để bảo đảm hai trường kịp đón học sinh ngay trong năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ từng ngày, từng giờ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cả hai công trình trước ngày 30/8.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, y tế, hậu cần, bảo đảm hai trường vận hành ngay sau khi hoàn thành:

“Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng có ý nghĩa chính trị rất lớn. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, chọn hiệu trưởng, hiệu phó, hướng dẫn về mặt tuyển chọn giáo viên. Chọn cho chuẩn những người có kinh nghiệm, có tâm và trách nhiệm. Sở Y tế vào cuộc ngay giai đoạn đầu. 1.000 em mà ở lại trong trường việc cảm, sốt, ho là thường xuyên xảy ra chưa nói là có những việc đột xuất về sức khoẻ thì y tế phải đảm bảo. Làm căn cơ ngay từ đầu, đảm bảo cái ăn cho các cháu thực phẩm phải đúng chuẩn”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, nêu rõ.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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