Thi công mở rộng Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định: Dân kêu trời

Ngôi nhà của ông Dương Kỷ (60 tuổi), ở thôn Tả Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định sát Quốc lộ 19. Năm ngoái, khi đơn vị thi công đổ đất nâng nền Quốc lộ 19, mặt đường cao hơn nền nhà ông 2m. Ngày nắng nóng bụi mù mịt, ngày mưa lớn nước từ mặt đường Quốc lộ 19 đổ xuống taluy dương rồi tràn vào nhà ông Kỳ.

“Mưa thì nước chảy vào nhà, toàn bộ nhà dân ở đây bị hết. Ở trên bờ mương nước chảy tràn hết, tôi cứ be lại nhưng mưa to nước vẫn tràn vào nhà. Người dân kêu trời, chớ nhà thế này sao ở. Đợt 30/4-01/05/2023, có đợt họp, chủ tịch huyện nói là xuống kiểm tra từng nhà hỗ trợ phần nào để nâng cấp nhà nhưng mà gần nửa năm rồi chưa thấy đâu hết”, ông Kỷ nói.

Đơn vị thi công để biển cảnh báo cho người tham gia giao thông biết đoạn đường đang thi công

Hiện nay, tại các vị trí đang thi công Quốc lộ 19 qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn chỉ sau trận mưa lớn mặt đường trở nên lầy lội, nhiều ổ gà. Một số vị trí còn mất cọc tiêu, dây cảnh báo, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 19 qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn thừa nhận, dự án vừa thi công vừa khai thác nên không tránh khỏi những bất cập. Nhiều vị trí còn vướng mặt bằng, việc thi công đường gom bị ách tắc. Ban điều hành dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cùng đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Tây Sơn bố trí nhân lực, phương tiện để đảm bảo giao thông ngay các vị trí đang thi công.

Đường cao hơn nhà dân

Ông Lê Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cho biết, hiện tại, một số khu vực ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn chưa giải phóng được mặt bằng; hệ thống hạ tầng điện chưa di dời xong ảnh hưởng tới thi công và an toàn giao thông trên tuyến.

“Gần như là trừ đoạn từ cầu Bầu Sen đến cầu Ba La chưa thảm được thôi. Còn các đoạn khác thảm nhựa hết rồi. Triển khai thi công ở đây chưa thể triển khai đồng loạt được. Một số đường điện cũng nằm ở trong nền đường, nằm ở giữa rãnh thoát nước. Nhiều cây trụ điện nằm ở giữa mương nên không thể làm thông mương được và sẽ ảnh hưởng tới bà con. Mưa xuống sẽ bị tràn nước vào nhà rất nhiều”, ông Lê Ngọc Nam cho hay.

Đến nay, UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định chưa thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải và nhà thầu thi công mở rộng Quốc lộ 19. Hiện, đã bước vào mùa mưa nhưng nhiều vị trí thi công dang dở ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân sống dọc Quốc lộ 19, mặt đường quá cao khi mưa xuống nước đổ xuống nhà của bà con ở 2 bên đường.

Khu vực triển khai cầu Ba La mới, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đang đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Huyện Tây Sơn phấn đấu đến ngày 30/10/2023 phải dứt điểm di dời tuyến điện để tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai thi công.

“Kiến nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải với các đơn vị thi công phải tập trung phương tiện, máy móc để triển khai thi công nhanh những đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời, không để nước trong mùa mưa lũ tràn vào nhà dân ở xung quanh hai bên Quốc lộ 19 trong đoạn tuyến đang thi công. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho 2 xã Tây Giang, Tây Thuận khảo sát, đánh giá lại vị trí có nguy cơ mưa lũ sẽ đổ nước vào nhà dân, yêu cầu đơn vị thi công làm mương máng để khơi thông", ông Phan Chí Hùng cho biết.

Mặt đường trên cầu Ba La, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn bị hư hỏng

Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định đã kiểm tra thực tế từ Km50 đến Km 67+500 Quốc lộ 19, qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra, tại một số vị trí đang thi công mặt đường gồ ghề, phát sinh ổ gà, một số vị trí không đảm bảo an toàn giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên theo kế hoạch được duyệt; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết: “Ba đoạn chính ngay chỗ cầu Lò Gốm, cầu Ba La, cầu Bầu Sen mặt đường hư hỏng. Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ giao thông Vận tải vào thời điểm mùa mưa có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các hộ dân 2 bên đường. Đối với những đoạn đường đang thi công đào đất, đắp nền lên cầu triển khai lắp đặt biển báo, rào chắn, cọc tiêu dẫn hướng, cử cán bộ thường trực để chỉ dẫn giao thông vào ban ngày, có đèn nháy cảnh báo và tăng cường ánh sáng vào ban đêm”.