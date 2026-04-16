Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

Theo đó, điểm trung bình thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM là 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt.

Trong đó, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Kết quả chính thức đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 17/4 qua hệ thống trực tuyến.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sáng 5/4 tại 5 tỉnh, thành phố với hơn 133.000 thí sinh dự thi, tăng gần 6%, cao nhất từ trước tới nay. Thí sinh tập trung chủ yếu tại khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đợt 2 của kỳ thi này sẽ bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 18/4-25/4. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những kỳ thi được hơn 100 trường sử dụng làm phương thức xét tuyển Đại học.