Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

Thứ Năm, 14:33, 16/04/2026
VOV.VN - Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.098, thấp nhất 27 điểm.

Theo đó, điểm trung bình thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM là 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt.

Trong đó, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Kết quả chính thức đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 17/4 qua hệ thống trực tuyến.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sáng 5/4 tại 5 tỉnh, thành phố với hơn 133.000 thí sinh dự thi, tăng gần 6%, cao nhất từ trước tới nay. Thí sinh tập trung chủ yếu tại khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đợt 2 của kỳ thi này sẽ bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 18/4-25/4. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những kỳ thi được hơn 100 trường sử dụng làm phương thức xét tuyển Đại học. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

VOV.VN - Có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 của Đại học Sư phạm TP.HCM, tăng 35% so với năm trước.

VOV.VN - Có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 của Đại học Sư phạm TP.HCM, tăng 35% so với năm trước.

Tuyển sinh quân đội 2026: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng vào tuần thứ 3 của tháng 6, tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

VOV.VN - Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng vào tuần thứ 3 của tháng 6, tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Thủ khoa đạt 96,1/100 điểm tiết lộ bí quyết chinh phục kỳ thi đánh giá tư duy

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, nhiều thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá tư duy đợt thi thứ 2. Làm thế nào để hoàn thành tốt bài thi Đánh giá tư duy cũng như các kỳ thi riêng khác của các trường đại học nói chung là mối quan tâm của nhiều thí sinh hiện nay.

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, nhiều thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá tư duy đợt thi thứ 2. Làm thế nào để hoàn thành tốt bài thi Đánh giá tư duy cũng như các kỳ thi riêng khác của các trường đại học nói chung là mối quan tâm của nhiều thí sinh hiện nay.

