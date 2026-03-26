Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

Thứ Năm, 08:53, 26/03/2026
VOV.VN - Có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 của Đại học Sư phạm TP.HCM, tăng 35% so với năm trước.

Sáng 26/3, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra từ ngày 26-29/3 tại 5 điểm thi gồm TP.HCM (tại cơ sở chính Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Công Thương), Đà Nẵng (tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng), Đắk Lắk (tại Trường Đại học Tây Nguyên) và Tây Ninh (tại Phân hiệu Long An, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM).

Thí sinh thi hoàn toàn trên máy tính và nghe phổ biến quy định trước khi bắt đầu làm bài thi

Đợt này, nhiều thí sinh từ các tỉnh thành lân cận cũng về TP.HCM để tham dự kỳ thi. Trong sáng 26/3, các thí sinh sẽ thi môn tiếng Anh và Sinh học.

Minh Trang, học sinh lớp 12 Trường THPT Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Trang đến TP.HCM cùng bố từ chiều qua để chuẩn bị cho buổi thi sáng 26/3.

Trang chỉ thi một môn duy nhất là tiếng Anh và xin nghỉ học 1 buổi sáng để dự thi.

Ngoài tham gia thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP.HCM, Trang còn dự định tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

“Em đặt mục tiêu vào đại học sư phạm từ đầu, ngoài sư phạm Anh, em sẽ đi thêm ngành ngôn ngữ Anh. Em bắt đầu ôn thì từ lớp 11, tự học và ôn bình thường, không đi học thêm", Trang nói.

Còn Minh Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT Đức Huệ, Tây Ninh (Long An cũ) cho biết, em đi cùng gia đình lên TP.HCM từ hôm qua. Sáng nay Thư dự thi môn tiếng Anh để xét vào ngành sư phạm Anh. Thư còn dự định nộp vào một số ngành có liên quan đến tiếng Anh khác như ngôn ngữ Anh, hướng dẫn viên du lịch.

Thư chia sẻ, trước đó em dành thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT, chưa ôn nhiều qua phần ôn thi chuyên biệt.

"Đợt này em thi với tâm thế trải nghiệm. Thi chuyên biệt này một nhánh nhỏ, nếu có cơ hội em sẽ thi thêm đợt 2, hoặc 3, còn không em sẽ chú tâm cho thi tốt nghiệp THPT hơn", Thư nói.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực chuyên biệt sáng 26/3 

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt bao gồm 6 bài thi độc lập: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đề thi tập trung đánh giá tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn – những yếu tố then chốt mà chương trình GDPT 2018 hướng tới.

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn thi tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học mong muốn. Quá trình làm bài thực hiện trên máy tính và được giám sát bởi phần mềm chuyên dụng cùng hệ thống camera.

Sáng 26/3 thí sinh thi thi 2 môn là Sinh học và Tiếng Anh

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM sử dụng kết quả kỳ thi này như một phương thức xét tuyển quan trọng trong năm 2026.

Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức từ năm 2022. Kỳ thi này là một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn trong khối ngành sư phạm, ngoài ra còn được nhiều trường khác sử dụng để xét tuyển đại học.

Vũ Hường-CTV Thanh Nhi/VOV-TP.HCM
Tag: thí sinh thi đánh giá năng lực đại học sư phạm tp.hcm đánh giá năng lực chuyên biệt
Loạt trường đại học, cao đẳng nào ở TP.HCM thuộc diện sắp xếp?
Loạt trường đại học, cao đẳng nào ở TP.HCM thuộc diện sắp xếp?

VOV.VN - UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Loạt trường đại học, cao đẳng nào ở TP.HCM thuộc diện sắp xếp?

Loạt trường đại học, cao đẳng nào ở TP.HCM thuộc diện sắp xếp?

VOV.VN - UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Gần 140.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM
Gần 140.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025. Bài thi năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút.

Gần 140.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Gần 140.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025. Bài thi năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút.

Đại học phía Nam công bố phương án tuyển sinh 2026: Xét tuyển đa tiêu chí
Đại học phía Nam công bố phương án tuyển sinh 2026: Xét tuyển đa tiêu chí

VOV.VN - Nhiều trường đại học phía Nam vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Điểm nổi bật là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức xét tuyển kết hợp đa tiêu chí để đánh giá toàn diện thí sinh. Bên cạnh đó, phương thức xét tuyển học bạ cũng được một số trường tái khởi động.

Đại học phía Nam công bố phương án tuyển sinh 2026: Xét tuyển đa tiêu chí

Đại học phía Nam công bố phương án tuyển sinh 2026: Xét tuyển đa tiêu chí

VOV.VN - Nhiều trường đại học phía Nam vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Điểm nổi bật là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức xét tuyển kết hợp đa tiêu chí để đánh giá toàn diện thí sinh. Bên cạnh đó, phương thức xét tuyển học bạ cũng được một số trường tái khởi động.

