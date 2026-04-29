Thi lớp 10 ở Hà Nội: Tỷ lệ chọi giữa nội thành và ngoại thành ngày càng phân hóa

Có trường tỷ lệ chọi hơn 1/3 nhưng cũng có nơi chỉ 0,27

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2026–2027 ghi nhận khoảng 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, tạo nên mặt bằng cạnh tranh cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, bức tranh tuyển sinh không đồng đều khi khoảng cách giữa các nhóm trường ngày càng rõ rệt.

Ở nhóm trường top đầu, tỷ lệ chọi tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Trường THPT THPT Yên Hòa dẫn đầu toàn thành phố với khoảng 2.661 nguyện vọng 1 trên 765 chỉ tiêu, tương ứng tỷ lệ chọi 1/3,5, tức trung bình hơn 3 thí sinh mới có 1 suất trúng tuyển. Trường THPT THPT Cầu Giấy cũng ở mức tương tự với khoảng 1/3,6, trong khi trường THPT Phan Đình Phùng và trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dao động từ 1/2,6 đến 1/2,8.

Ngay cả hai trường có điểm chuẩn cao nhiều năm là THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cũng ghi nhận tỷ lệ chọi khoảng 1/2,8 đến 1/3, cho thấy nhóm trường nội thành gần như đều ở mức cạnh tranh rất cao. Thống kê cho thấy hơn 50/122 trường THPT không chuyên có tỷ lệ chọi từ 1,5 trở lên, phản ánh xu hướng dồn nguyện vọng vào một nhóm trường nhất định.

Tuy nhiên, bức tranh tuyển sinh lại có sự đối lập rõ rệt ở nhóm trường còn lại. Nhiều trường ở khu vực ngoại thành ghi nhận tỷ lệ chọi thấp hơn đáng kể, thậm chí chỉ nhỉnh hơn chỉ tiêu không nhiều. Đây thường là những trường có điểm chuẩn chỉ khoảng 3–4 điểm mỗi môn trong các năm trước.

Đáng chú ý, có những trường có tổng số nguyện vọng đăng ký rất lớn như Bắc Lương Sơn, Tự Lập hay Đại Mỗ, nhưng số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 lại không quá cao. Phần lớn hồ sơ tập trung ở nguyện vọng 2 và 3, khiến tỷ lệ chọi thực tế ở nguyện vọng 1 – yếu tố quyết định không quá căng thẳng như nhóm trường top. Đặc biệt, trường THPT THPT Minh Châu – cơ sở mới tại xã đảo Minh Châu chỉ có 24 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên 90 chỉ tiêu, tương ứng tỷ lệ chọi chỉ 0,27, thấp hiếm thấy trong tuyển sinh lớp 10. Dù tổng số lượt đăng ký (tính cả nguyện vọng 2 và 3) đạt khoảng 210, nhưng áp lực ở nguyện vọng 1 vẫn rất thấp so với mặt bằng chung.

Sự chênh lệch này cho thấy xu hướng dồn hồ sơ vào một số trường “hot” vẫn tiếp diễn, khiến tỷ lệ chọi bị đẩy lên rất cao ở nhóm này, trong khi nhiều trường khác chưa thu hút được lượng thí sinh tương xứng.

Không chỉ ở khối không chuyên, sự phân hóa còn rõ nét hơn ở hệ chuyên. Tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, lớp chuyên Toán có tỷ lệ chọi 1/9,6, còn chuyên Văn lên tới 1/11,6 – mức cạnh tranh gấp nhiều lần so với hệ không chuyên.

Em Minh Khôi, học sinh lớp 9 tại phường Đống Đa cho biết em đặc biệt áp lực khi nhìn vào số liệu các trường top. “Em thấy như trường THPT Kim Liên có hơn 2.100 nguyện vọng 1 cho 765 chỉ tiêu, tức khoảng 1/2,8, nghe thôi đã thấy rất căng. Có lúc em nghĩ cố thêm một chút để vào trường top, nhưng nhìn tỷ lệ chọi thì lại sợ rủi ro cao. Nhiều bạn trong lớp phải thay đổi kế hoạch liên tục chọn nguyện vọng”, Minh Khôi chia sẻ.

Dồn trường nội thành khiến cuộc đua thêm khốc liệt

Sự phân hóa mạnh giữa các nhóm trường khiến việc lựa chọn nguyện vọng của phụ huynh và học sinh trở nên áp lực hơn.

Chị Thu Hòa (phường Đống Đa), có con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Kim Liên, chia sẻ: “Tỷ lệ khoảng 1/2,8 khiến gia đình rất áp lực, vì mức này cao hơn khá nhiều so với mặt bằng chung. Các trường top năm nào cũng có tỷ lệ chọi cao nên mức độ cạnh tranh gần như không giảm, thậm chí còn tăng theo từng năm. Con học lực khá nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, nên chúng tôi phải tính thêm nguyện vọng an toàn hơn”.

Nhiều phụ huynh cho rằng, việc Sở GD&ĐT công bố số liệu đăng ký giúp phụ huynh có cái nhìn rõ hơn về mức độ cạnh tranh, từ đó điều chỉnh tâm lý và định hướng cho con trong giai đoạn nước rút.

Dữ liệu đăng ký năm nay cho thấy rõ xu hướng phân hóa giữa các nhóm trường, đồng thời phản ánh tâm lý lựa chọn còn khá tập trung vào một số trường nội thành.

Theo các chuyên gia tuyển sinh tại Hà Nội, tỷ lệ chọi tại nhiều trường top duy trì ở mức cao không phải do chỉ tiêu giảm, mà chủ yếu do lượng thí sinh dồn vào quá lớn. Trong khi đó, một số trường ngoại thành lại chưa thu hút đủ hồ sơ, dẫn tới sự chênh lệch đáng kể trong cùng một hệ thống. Nếu thí sinh chỉ đặt mục tiêu vào một trường có tỷ lệ chọi cao, rủi ro trượt là rất lớn.

Trong bối cảnh số liệu đã được công bố minh bạch, việc tận dụng thông tin để điều chỉnh chiến lược đăng ký là yếu tố quan trọng, giúp giảm áp lực và tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tỷ lệ chọi được tính dựa trên số lượng đăng ký nguyện vọng 1 và có thể thay đổi sau khi thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên hoặc lựa chọn hướng đi khác. Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên dự kiến diễn ra ngày 30–31/5, thí sinh thi trường chuyên làm bài môn chuyên vào ngày 1/6.

Sự chênh lệch tỷ lệ chọi giữa các nhóm trường phản ánh bức tranh tuyển sinh lớp 10 Hà Nội ngày càng phân hóa rõ nét. Phụ huynh và học sinh buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên dữ liệu điểm chuẩn và tỷ lệ chọi các năm trước để xây dựng chiến lược nguyện vọng hợp lý. Nếu chạy theo tâm lý đám đông, áp lực sẽ gia tăng và cơ hội trúng tuyển giảm đi.