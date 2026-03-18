Loạt trường đại học, cao đẳng nào ở TP.HCM thuộc diện sắp xếp?

Báo cáo do UBND TP.HCM gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, ở khối đại học, TP.HCM đề xuất giữ nguyên 2 trường là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Thủ Dầu Một. Riêng Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào đơn vị này.

Khối cao đẳng, trung cấp gồm 6 trường được giữ nguyên là: Việt Nam - Singapore; Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Công nghệ Thủ Đức; Kiến trúc-Xây dựng TP.HCM và Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Các đơn vị này đáp ứng các quy định về diện tích đất, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, có uy tín về chất lượng đào tạo và được định hướng xây dựng thành trường chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề.

Bên cạnh đó, TP.HCM dự kiến sắp xếp lại 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp gồm sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương thành Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM.

Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung vào Trường CĐ Nghề TP.HCM. Nhập Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương vào Trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM.

Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng tàu.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM, thành Trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh vào Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM và Trường Trung cấp nghề Củ Chi vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, thành Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức, thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP. HCM.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP.HCM vào Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Thủ Thiêm – TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - TP.HCM, thành Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

Sáp nhập Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Hợp nhất Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP.HCM, Trường Trung cấp nông lâm nghiệp, Trung tâm GDNN Nông nghiệp Công nghệ cao, thành Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

2 trường do doanh nghiệp quản lý là Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường Trung cấp Suleco không thực hiện sắp xếp.

Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dự kiến còn 37 trường trung học nghề từ 41 đơn vị trước đó.

Trong đó, hợp nhất Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn với Trung tâm GDNN - GDTX Quận 1 thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDTX tiếng Hoa với Trung tâm GDNN - GDTX Quận 5 thành Trường Trung học nghề Chu Văn An.

Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) được chuyển giao chức năng GDTX cho Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hóc Môn để thành lập Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn.

Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong sau đó sẽ được tổ chức lại để thực hiện dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

34 trung tâm còn lại dự kiến chuyển đổi nguyên trạng thành trường trung học nghề nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý mới, thực hiện sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực.