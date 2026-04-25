Thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, trên bờ có 2 xe máy

Tối 24/4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, đoạn giáp ranh giữa xã Ea Phê và xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: N.D

Trước đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên bờ đập Krông Búk Hạ có hai xe máy, hai điện thoại di động cùng nhiều dấu hiệu bất thường.

Nghi ngờ có người gặp nạn dưới hồ, người dân báo tin đến cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng hai xã Ea Kly, Ea Phê tổ chức tìm kiếm.

Xe máy của hai nạn nhân bỏ lại trên thân đập - Ảnh: N.D

Hàng trăm người dân địa phương cũng đến bờ đập theo dõi vụ việc và hỗ trợ công tác tìm kiếm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu ghi nhận nạn nhân nữ khoảng 20 tuổi.