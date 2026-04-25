Thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, trên bờ có 2 xe máy

Thứ Bảy, 07:02, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

Đến khoảng 23 giờ ngày 24/4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tìm thấy thi thể đôi nam nữ tử vong dưới hồ Krông Búk Hạ.

Tối 24/4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, đoạn giáp ranh giữa xã Ea Phê và xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

thi the doi nam nu duoi ho krong buk ha, tren bo co 2 xe may hinh anh 1
Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: N.D

Trước đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên bờ đập Krông Búk Hạ có hai xe máy, hai điện thoại di động cùng nhiều dấu hiệu bất thường.

Nghi ngờ có người gặp nạn dưới hồ, người dân báo tin đến cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng hai xã Ea Kly, Ea Phê tổ chức tìm kiếm. 

thi the doi nam nu duoi ho krong buk ha, tren bo co 2 xe may hinh anh 2
Xe máy của hai nạn nhân bỏ lại trên thân đập - Ảnh: N.D

Hàng trăm người dân địa phương cũng đến bờ đập theo dõi vụ việc và hỗ trợ công tác tìm kiếm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu ghi nhận nạn nhân nữ khoảng 20 tuổi.

Theo Tiến Thoại/Pháp luật TP.HCM
Tag: tìm kiếm thi thể thi thể đôi nam nữ người gặp nạn dưới hồ
Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (16/4), lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước trên kênh thủy lợi ở thôn Tân Phước, phường Quảng Trị.

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (16/4), lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước trên kênh thủy lợi ở thôn Tân Phước, phường Quảng Trị.

Phát hiện thi thể dưới chân đập Đá Dựng, Lâm Đồng

Sau khi người dân phát hiện nhiều vật dụng cá nhân bỏ lại trên bờ và trình báo cơ quan chức năng, thi thể một nam giới đã được tìm thấy dưới chân đập Đá Dựng, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi người dân phát hiện nhiều vật dụng cá nhân bỏ lại trên bờ và trình báo cơ quan chức năng, thi thể một nam giới đã được tìm thấy dưới chân đập Đá Dựng, tỉnh Lâm Đồng.

