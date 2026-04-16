Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

Thứ Năm, 10:59, 16/04/2026
VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (16/4), lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước trên kênh thủy lợi ở thôn Tân Phước, phường Quảng Trị.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15/4, một nhóm học sinh rủ nhau đến khu vực kênh N2A, đoạn qua thôn Tân Phước, phường Quảng Trị để vui chơi. Lúc này, em N.V.H. (trú đội 6, thôn Tích Tường, học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Lệ) không may trượt chân rơi xuống kênh, bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với công an địa phương cùng các đội cứu hộ tình nguyện và người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 7h sáng nay (16/4), thi thể nạn nhân được tìm thấy trên đoạn kênh Nam Thạch Hãn (N2A), cách vị trí gặp nạn không xa.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân

Hiện cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, đưa thi thể về gia đình lo hậu sự.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các địa phương liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Nạn nhân chủ yếu là học sinh gặp nạn khi tắm, vui chơi tại ao, hồ, sông, suối, kênh mương thiếu sự giám sát của người lớn. Đang vào mùa nắng nóng, các ngành chức năng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, nhắc nhở con em tránh xa khu vực nguy hiểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, bổ sung biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm có nguy cơ cao nhằm phòng ngừa tai nạn.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị học sinh đuối nước
Tin liên quan

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông
VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị
VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị
VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

