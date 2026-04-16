Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15/4, một nhóm học sinh rủ nhau đến khu vực kênh N2A, đoạn qua thôn Tân Phước, phường Quảng Trị để vui chơi. Lúc này, em N.V.H. (trú đội 6, thôn Tích Tường, học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Lệ) không may trượt chân rơi xuống kênh, bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với công an địa phương cùng các đội cứu hộ tình nguyện và người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 7h sáng nay (16/4), thi thể nạn nhân được tìm thấy trên đoạn kênh Nam Thạch Hãn (N2A), cách vị trí gặp nạn không xa.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân

Hiện cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, đưa thi thể về gia đình lo hậu sự.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các địa phương liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Nạn nhân chủ yếu là học sinh gặp nạn khi tắm, vui chơi tại ao, hồ, sông, suối, kênh mương thiếu sự giám sát của người lớn. Đang vào mùa nắng nóng, các ngành chức năng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, nhắc nhở con em tránh xa khu vực nguy hiểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, bổ sung biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm có nguy cơ cao nhằm phòng ngừa tai nạn.