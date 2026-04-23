Phát hiện thi thể bé gái tại hồ sinh thái khu dân cư 577 ở Quảng Ngãi

Khoảng 5 giờ sáng, người dân đi tập thể dục gần khu vực hồ sinh thái khu dân cư 577 phát hiện thi thể một bé gái nổi gần mép bờ nên nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường vớt nạn nhân lên bờ.

Khu vực phát hiện thi thể bé gái.

Nạn nhân là Nguyễn Quỳnh Châu (15 tuổi), trú tại phường Trương Quang Trọng. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bản thân có bệnh lý về tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nhặt ve chai trên các tuyến đường để mưu sinh.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Thi thể bé gái sau đó được đưa về gia đình lo hậu sự.