  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện thi thể bé gái tại hồ sinh thái khu dân cư 577 ở Quảng Ngãi

Thứ Năm, 12:03, 23/04/2026
VOV.VN - Sáng 23/4, tại hồ sinh thái khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện thi thể một bé gái nổi gần mép bờ.

Khoảng 5 giờ sáng, người dân đi tập thể dục gần khu vực hồ sinh thái khu dân cư 577 phát hiện thi thể một bé gái nổi gần mép bờ nên nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường vớt nạn nhân lên bờ.

Khu vực phát hiện thi thể bé gái.

Nạn nhân là Nguyễn Quỳnh Châu (15 tuổi), trú tại phường Trương Quang Trọng. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bản thân có bệnh lý về tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nhặt ve chai trên các tuyến đường để mưu sinh.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Thi thể bé gái sau đó được đưa về gia đình lo hậu sự.

Xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) đón nhận danh hiệu xã An toàn khu

VOV.VN - Chiều 22/4, UBND xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng căn cứ cách mạng giàu bản sắc.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc
Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng gấp nhiều lần. Trước áp lực đó, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động sắp xếp công việc, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nỗ lực gánh việc để bảo đảm hoạt động thông suốt và phục vụ người dân.

Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng gấp nhiều lần. Trước áp lực đó, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động sắp xếp công việc, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nỗ lực gánh việc để bảo đảm hoạt động thông suốt và phục vụ người dân.

Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi
Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục dự án Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục dự án Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước
Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

