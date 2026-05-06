Thi tốt nghiệp 2026: Bất ngờ khi hơn 570.000 thí sinh chọn Lịch sử

Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 6/5, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cụ thể, có 570.800 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử, bỏ xa các môn còn lại. Đứng thứ hai là Địa lý với 448.725 thí sinh, tiếp đến là Vật lý với 389.630 thí sinh. Môn Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh đăng ký, Hóa học ghi nhận 253.966 thí sinh, trong khi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh lựa chọn.

Hơn 570.000 thí sinh chọn Lịch sử, vượt loạt môn “hot”

Ở nhóm môn khoa học tự nhiên, Sinh học là môn có số lượng đăng ký thấp nhất với 70.303 thí sinh, tiếp tục xu hướng giảm so với năm trước. Trong khi đó, các môn mới như Tin học và Công nghệ vẫn có số lượng thí sinh lựa chọn khá khiêm tốn. Cụ thể, Tin học có 18.691 thí sinh đăng ký; môn Công nghệ công nghiệp có 7.402 thí sinh và Công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh.

So với năm 2025, số thí sinh lựa chọn các môn Vật lý và Hóa học có tăng nhẹ, trong khi Sinh học giảm đáng kể, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong xu hướng chọn môn thi.

Tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó 1.159.932 thí sinh là học sinh lớp 12. Tỷ lệ thí sinh đăng ký trực tuyến đạt trên 98%.

Đáng chú ý, có 7.952 thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ theo quy định, chiếm khoảng 0,65% tổng số thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước. Theo quy định, thí sinh chưa tốt nghiệp phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Ngữ văn và lựa chọn 2 môn trong số các môn còn lại.