  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thi tốt nghiệp 2026: Bất ngờ khi hơn 570.000 thí sinh chọn Lịch sử

Thứ Tư, 17:16, 06/05/2026
VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 570.000 thí sinh chọn Lịch sử - cao nhất trong các môn tự chọn - cho thấy xu hướng lựa chọn môn thi đang có nhiều dịch chuyển đáng chú ý.

Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 6/5, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cụ thể, có 570.800 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử, bỏ xa các môn còn lại. Đứng thứ hai là Địa lý với 448.725 thí sinh, tiếp đến là Vật lý với 389.630 thí sinh. Môn Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh đăng ký, Hóa học ghi nhận 253.966 thí sinh, trong khi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh lựa chọn.

thi tot nghiep 2026 bat ngo khi hon 570.000 thi sinh chon lich su hinh anh 1
Hơn 570.000 thí sinh chọn Lịch sử, vượt loạt môn “hot”

Ở nhóm môn khoa học tự nhiên, Sinh học là môn có số lượng đăng ký thấp nhất với 70.303 thí sinh, tiếp tục xu hướng giảm so với năm trước. Trong khi đó, các môn mới như Tin học và Công nghệ vẫn có số lượng thí sinh lựa chọn khá khiêm tốn. Cụ thể, Tin học có 18.691 thí sinh đăng ký; môn Công nghệ công nghiệp có 7.402 thí sinh và Công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh.

So với năm 2025, số thí sinh lựa chọn các môn Vật lý và Hóa học có tăng nhẹ, trong khi Sinh học giảm đáng kể, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong xu hướng chọn môn thi.

Tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó 1.159.932 thí sinh là học sinh lớp 12. Tỷ lệ thí sinh đăng ký trực tuyến đạt trên 98%.

Đáng chú ý, có 7.952 thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ theo quy định, chiếm khoảng 0,65% tổng số thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước. Theo quy định, thí sinh chưa tốt nghiệp phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Ngữ văn và lựa chọn 2 môn trong số các môn còn lại.

Thu Hằng/VOV.VN
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hơn 1,22 triệu thí sinh, 98,45% đăng ký trực tuyến

VOV.VN - Theo Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có 63.844 thí sinh tự do. Đáng chú ý, hình thức đăng ký trực tuyến chiếm tới 98,45%, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét trong công tác tổ chức kỳ thi.

Sẽ xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn phục vụ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

VOV.VN - GSTS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng cục Quản lí chất lượng cho biết, Bộ GD-ĐT đang thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và sẽ hoàn thành đề án trong năm 2026. Việc xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, tin cậy cũng đang được gấp rút triển khai.

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mới

VOV.VN - Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Những thay đổi quan trọng, thí sinh không thể bỏ qua

VOV.VN - Giữ nguyên cấu trúc đề thi nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có 6 thay đổi đáng chú ý từ lịch thi, giấy tờ đến quy chế phúc khảo và điều kiện xét tuyển đại học, tác động trực tiếp đến thí sinh.

Danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp, tuyển thẳng đại học

VOV.VN - 151 gương mặt xuất sắc nhất từ các đội tuyển Olympic vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi tên trong danh sách miễn thi tốt nghiệp THPT 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học.

