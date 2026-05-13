Thi tốt nghiệp THPT 2026: Địa phương siết chặt an toàn, không để thí sinh bỏ thi

Rà soát kỹ lưỡng, chống gian lận bằng công nghệ

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đông đảo, với 18.661 em đăng ký, trong đó hơn 15.000 thuộc hệ giáo dục phổ thông và hơn 3.300 thuộc hệ giáo dục thường xuyên. Địa phương đã bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng, tổng cộng 797 phòng thi và 70 phòng chờ. Hơn 3.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ tham gia các khâu tổ chức kỳ thi.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Các trường đã hoàn thành chương trình lớp 12 đúng tiến độ, tổ chức ôn tập bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời triển khai hai đợt thi thử để học sinh làm quen với kỳ thi chính thức. Kết quả thi thử cũng là căn cứ để rà soát chất lượng dạy học, phân nhóm học sinh và tăng cường phụ đạo cho những em có nguy cơ chưa đạt yêu cầu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng động viên các em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh

Cùng với chuyên môn, tỉnh đặc biệt chú trọng các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng phương án về điện, nước, y tế, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và giao thông.

Công an tỉnh tổ chức tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước, nhận diện thiết bị công nghệ cao trong thi cử cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đây là bước đi quan trọng nhằm phòng ngừa gian lận bằng công nghệ – vấn đề được coi là thách thức lớn nhất trong các kỳ thi gần đây.

“Toàn ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyệt đối không được chủ quan. Mỗi năm đều có những đặc điểm, tình huống mới phát sinh, đòi hỏi phải luôn chủ động, thận trọng và lường trước mọi nguy cơ”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đặc biệt nhấn mạnh: “Tinh thần chỉ đạo năm nay là không để thí sinh sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ để vi phạm quy chế thi. Việc giám thị lơi lỏng trách nhiệm có thể vô tình đẩy học sinh vào nguy cơ bị xử lý hình sự nếu để xảy ra hành vi chụp đề, phát tán đề thi ra ngoài”.

Ông yêu cầu siết chặt trách nhiệm của cán bộ coi thi, đồng thời phối hợp với lực lượng công an nghiên cứu giải pháp rà quét thiết bị công nghệ đối với thí sinh trước khi vào phòng thi.

Giữ vững tâm lý, không để thí sinh bỏ thi

Trong chuyến công tác, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trực tiếp đến Trường THPT Phan Đình Phùng – nơi có 902 thí sinh dự thi để kiểm tra công tác chuẩn bị và gặp gỡ, động viên học sinh.

Tại đây, em Lê Anh Dũng, học sinh lớp 12A7 chia sẻ về quá trình ôn tập và tâm trạng trước kỳ thi. Em cho biết, dù không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng, nhưng các học sinh đều nỗ lực hết mình, chăm chỉ học tập với quyết tâm đạt kết quả cao, thực hiện nguyện vọng vào các trường đại học mong muốn.

Em Lê Anh Dũng, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh

Thứ trưởng ghi nhận và cho rằng đây cũng là tâm trạng chung của hàng triệu thí sinh trên cả nước mỗi mùa thi. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này là các em phải nỗ lực hết mình, giữ gìn sức khỏe, học tập và nghỉ ngơi khoa học. Khi đã chuẩn bị tốt về năng lực và kiến thức thì dù đề thi như thế nào, các em cũng có thể tự tin hoàn thành bài thi của mình”.

Ông mong muốn học sinh phát huy tinh thần tự học, tự tin, chủ động và sáng tạo để đạt kết quả phù hợp với năng lực. Đồng thời nhắn nhủ: nếu kết quả chưa hoàn toàn như mong muốn thì phía trước các em vẫn còn nhiều cơ hội, điều quan trọng là không nản chí mà phải tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các địa phương cũng rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, bảo đảm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại. Đây là điểm nhấn thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội trong công tác tổ chức kỳ thi.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Tĩnh, Thứ trưởng khẳng định địa phương đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tổ chức kỳ thi với nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tế.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Thứ trưởng nêu năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng; phát huy hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành theo tinh thần “6 rõ”; nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ quy trình cho cán bộ làm thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị; và đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh, học sinh, đồng thời tuyên truyền về hậu quả, chế tài đối với hành vi vi phạm quy chế thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ chuẩn bị kỳ thi. Bà nhấn mạnh: “Các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế”.

Với số lượng thí sinh đông đảo nhất từ trước đến nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chắc chắn sẽ là thử thách lớn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các địa phương sẽ góp phần quan trọng để kỳ thi diễn ra đúng quy chế, an toàn và nghiêm túc.