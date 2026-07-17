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Thiên tai 6 tháng đầu năm 2026 khiến 30 người chết, thiệt hại hơn 570 tỉ đồng

Thứ Sáu, 17:47, 17/07/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 17 loại hình thiên tai xảy ra trên nhiều vùng miền, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Theo thống kê đến ngày 30/6/2026, thiên tai đã làm 30 người tử vong, 56 người bị thương, với tổng thiệt hại ước tính 570,7 tỉ đồng.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước liên tiếp hứng chịu nhiều loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sạt lở đất, sụt lún đất, nắng nóng, xâm nhập mặn và động đất. Thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

thien tai 6 thang dau nam 2026 khien 30 nguoi chet, thiet hai hon 570 ti dong hinh anh 1
Theo thống kê đến ngày 30/6/2026, thiên tai đã làm 30 người tử vong, 56 người bị thương, với tổng thiệt hại ước tính 570,7 tỉ đồng.

Thống kê cho thấy thiên tai đã gây ra những tổn thất lớn trên nhiều lĩnh vực: 30 người tử vong, 56 người bị thương; 63 ngôi nhà bị sập đổ, 20.405 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc tốc mái; 28.594 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, thiệt hại; 7 tàu cá bị chìm; 2.766 m kênh mương, bờ sông bị sạt lở; 3.436 m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 570,7 tỷ đồng.

Nhiều đợt thiên tai cực đoan xảy ra liên tiếp

Trong nửa đầu năm, cả nước ghi nhận 10 đợt dông lốc, sét và mưa đá trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đáng chú ý, đợt thiên tai từ 29 đến 31/3 đã làm 4 người tử vong, 8 người bị thương, hơn 8.000 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 1.400 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Đợt mưa lớn từ ngày 18 đến 23/5 tại khu vực Đông Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 200–300 mm, có nơi trên 400 mm, đã gây lũ trên sông Thương. Đỉnh lũ tại trạm Hữu Lũng vượt mức báo động 3 là 0,34 m, khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Tại khu vực Tây Bắc, mưa lớn từ 8 đến 10/6 với lượng mưa có nơi vượt 200 mm đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Lai Châu, khiến 3 người thiệt mạng.

Cuối tháng 6, từ 26 đến 30/6, các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục hứng mưa rất lớn, có nơi trên 500 mm. Mưa lũ khiến hơn 490 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gần 500 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Hồ thủy điện Tuyên Quang cũng phải vận hành mở một cửa xả từ ngày 1/7 để điều tiết nước.

Bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế MAYSAK) là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Dù không có cường độ quá mạnh, bão di chuyển chậm và ảnh hưởng kéo dài tại khu vực ven biển Quảng Ninh.

Bão đã làm 150 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, 43 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 866 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, 36 tàu thuyền và bè mảng bị hư hỏng hoặc trôi dạt, gần 2.000 cây xanh cùng 65 cột điện bị gãy đổ. Thiệt hại ban đầu được ước tính trên 20 tỷ đồng.

Trước diễn biến thời tiết được dự báo còn phức tạp trong những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Văn Ngân/VOV.VN
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