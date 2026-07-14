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Yêu cầu kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp do tiềm ẩn mưa lũ dữ dội

Thứ Ba, 17:50, 14/07/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lũ cực đoan dù hiện tượng El Niño đang duy trì, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, rà soát an toàn đập, hồ chứa, sẵn sàng vận hành công trình và bảo vệ vùng hạ du trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có đập và hồ chứa thủy lợi khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong bối cảnh hiện tượng El Niño được dự báo tiếp tục duy trì với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026.

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Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, rà soát an toàn đập, hồ chứa, sẵn sàng vận hành công trình và bảo vệ vùng hạ du trong mọi tình huống.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, El Niño đang ảnh hưởng đến nước ta và có xu hướng gia tăng cường độ trong khoảng 3 tháng tới, tiếp tục duy trì mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026. Dù El Niño thường gây thiếu hụt lượng mưa, cơ quan chuyên môn cảnh báo vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cực đoan trong thời gian ngắn, khiến dòng chảy về hồ chứa tăng đột biến, đặc biệt đối với các hồ vừa và nhỏ. Điều này có thể khiến nhiều hồ chuyển nhanh từ trạng thái thiếu nước sang điều tiết lũ, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn công trình.

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình; rà soát quy trình vận hành và củng cố năng lực của các đơn vị quản lý, khai thác.

Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết, Bộ yêu cầu rà soát, bổ sung quy trình vận hành; kiểm tra toàn diện hệ thống điện, thiết bị đóng mở cửa van, hệ thống quan trắc và giám sát vận hành; tổ chức vận hành thử các thiết bị theo quy định; đồng thời xây dựng các kịch bản điều tiết linh hoạt phù hợp với các tình huống mưa lớn, mưa đặc biệt lớn nhằm bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho vùng hạ du.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các hồ chứa đang xuống cấp hoặc đang thi công, hạn chế tích nước đối với những công trình chưa bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó sự cố theo phương châm "4 tại chỗ".

Ngoài ra, các đơn vị quản lý hồ chứa phải tổ chức trực ban nghiêm túc trong mùa mưa lũ, thường xuyên cập nhật số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, mực nước hồ, dung tích và lưu lượng xả lên hệ thống quản lý theo quy định để phục vụ công tác điều hành, cảnh báo và ứng phó kịp thời.

Văn Ngân/VOV.VN
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