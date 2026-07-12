Mưa lũ, sạt lở ở miền núi phía Bắc làm gần 200 nhà hư hỏng, thiệt hại hàng chục tỷ

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 8 đến 11/7, mưa lớn kèm dông lốc và sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang và Thái Nguyên đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Sạt lở đất làm sập đổ nhà dân tại xã Mường Sại (Sơn La)

Về nhà ở, tổng cộng 197 căn nhà bị sập đổ và hư hỏng, trong đó có 7 căn bị sập hoàn toàn (Lai Châu 1, Điện Biên 1, Sơn La 5) và 190 căn bị hư hỏng. Ngoài ra, 90 hộ dân tại Điện Biên, Sơn La và Lai Châu đã được di dời đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở đất, trong khi 137 căn nhà khác bị ảnh hưởng bởi ngập úng và sạt lở.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Thống kê ban đầu cho thấy hơn 935 ha lúa, hoa màu và cây trồng các loại bị ngập úng hoặc hư hại. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất với gần 489 ha, tiếp đến là Sơn La hơn 259 ha, cùng nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng tại Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu.

Tại Sơn La, mưa lũ làm đổ cột điện trên đường dây 35 kV, khiến 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú bị mất điện. Đến nay, ngành điện đã hoàn thành khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo thống kê sơ bộ, riêng tỉnh Sơn La ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 31,1 tỷ đồng. Trong đó, xã Mường La chịu thiệt hại nặng nhất với khoảng 25 tỷ đồng, xã Mường Bú khoảng 500 triệu đồng. Thiệt hại tại các xã Mường Khiêng, Chiềng Hoa, Chiềng Lao và một số địa phương khác đang tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát, thống kê.

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới.