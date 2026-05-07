Thiếu niên buông cả hai tay khi đi xe đạp điện tại Đồng Nai

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài 18 giây ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe đạp điện lưu thông trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai (trước đây thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Cảnh nam thiếu nien buông hai tay khi chạy xe

Đáng chú ý, dù di chuyển một mình nhưng nam thiếu niên này lại ngồi ở ghế sau, buông cả hai tay và cho vào túi áo trong khi xe đang chạy với tốc độ khá nhanh. Sau một đoạn đường dài buông tay nguy hiểm, thiếu niên này mới quay lại ghế trước để lái xe như bình thường.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc và lo lắng trước hành vi coi thường luật lệ giao thông, gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển và những người xung quanh.

Chiều cùng ngày, phía Đội CSGT số 3 xác nhận đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh danh tính đối tượng trong video; làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Video được chia sẻ mạng xã hội