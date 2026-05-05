Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Hải Quang (Ninh Bình) khiến 1 người tử vong
VOV.VN - Sáng 5/5, trên địa bàn xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h15 cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô con va chạm với xe máy đang lưu thông trên địa bàn xã Hải Quang. Hậu quả, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông V K T, sinh năm 1959, Chủ tịch UBND xã Hải Đông (cũ).
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.