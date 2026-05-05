Ô tô con bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3, tài xế may mắn thoát chết

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 sáng nay (5/5), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn bất ngờ xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng thuộc Vành đai 3, đoạn hướng từ cầu Mai Dịch đi sân bay Nội Bài, khiến giao thông khu vực này rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

Hiện trường vụ tại nạn

Cụ thể, vào thời điểm trên, một xe ô tô con mang nhãn hiệu Honda khi di chuyển đến khu vực chân cầu Thăng Long đã bất ngờ bị kẹp giữa hai xe tải lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bị ép chặt, không kịp xử lý, dẫn đến tình huống mất kiểm soát. Ngay sau đó, nhiều phương tiện phía sau không kịp phanh đã tiếp tục đâm dồn toa, tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn.

Ô tô con bị hư hỏng nghiêm trọng

Hậu quả của vụ va chạm khiến chiếc xe Honda bị hư hỏng nghiêm trọng, phần khung gầm và thân xe bị biến dạng, “bẹp dúm”. Dù thiệt hại về phương tiện là rất lớn nhưng rất may tài xế điều khiển xe chỉ bị thương nhẹ và đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe an toàn.

Vụ việc khiến giao thông ùn tắc cục bộ

Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ có mật độ phương tiện cao đã khiến giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.