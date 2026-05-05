Ô tô con bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3, tài xế may mắn thoát chết

Thứ Ba, 12:40, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc Vành đai 3, hướng từ cầu Mai Dịch đi sân bay Nội Bài) khiến một ô tô con bị kẹp giữa hai xe tải, kéo theo nhiều phương tiện dồn toa phía sau. Tài xế ô tô con may mắn thoát chết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 sáng nay (5/5), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn bất ngờ xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng thuộc Vành đai 3, đoạn hướng từ cầu Mai Dịch đi sân bay Nội Bài, khiến giao thông khu vực này rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

O to con bep dum sau tai nan lien hoan tren vanh dai 3, tai xe may man thoat chet hinh anh 1
Hiện trường vụ tại nạn

Cụ thể, vào thời điểm trên, một xe ô tô con mang nhãn hiệu Honda khi di chuyển đến khu vực chân cầu Thăng Long đã bất ngờ bị kẹp giữa hai xe tải lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bị ép chặt, không kịp xử lý, dẫn đến tình huống mất kiểm soát. Ngay sau đó, nhiều phương tiện phía sau không kịp phanh đã tiếp tục đâm dồn toa, tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn.

O to con bep dum sau tai nan lien hoan tren vanh dai 3, tai xe may man thoat chet hinh anh 2
Ô tô con bị hư hỏng nghiêm trọng

Hậu quả của vụ va chạm khiến chiếc xe Honda bị hư hỏng nghiêm trọng, phần khung gầm và thân xe bị biến dạng, “bẹp dúm”. Dù thiệt hại về phương tiện là rất lớn nhưng rất may tài xế điều khiển xe chỉ bị thương nhẹ và đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe an toàn.

O to con bep dum sau tai nan lien hoan tren vanh dai 3, tai xe may man thoat chet hinh anh 3
Vụ việc khiến giao thông ùn tắc cục bộ

Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ có mật độ phương tiện cao đã khiến giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Ảnh: MXH
Tag: tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn Phạm Văn Đồng cầu Thăng Long ùn tắc giao thông ô tô Honda xe tải Hà Nội CSGT dồn toa
CSGT Hà Nội phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng
VOV.VN - Vào khoảng 5h30 sáng 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội) xảy ra sự việc một xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

VOV.VN - Vào khoảng 5h30 sáng 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội) xảy ra sự việc một xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm
VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

