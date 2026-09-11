Thời tiết hôm nay 11/9: Mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (11/9), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/9 đến 03 giờ ngày 11/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Sơn Thọ (Hà Tĩnh) 95.6mm, Xuân Thịnh (Đắk Lắk) 112.2mm, Chợ Gạo (Đồng Tháp) 90.2mm,…

Diễn biến 24–48h tới: Ngày và đêm 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Thời tiết ngày 11/9: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa rất to. (Ảnh minh họa)

Ngày và đêm 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra: Trong sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngày và đêm 11/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Ngày và đêm 13/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 11/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.