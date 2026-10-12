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Thời tiết hôm nay 12/10: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào

Thứ Hai, 06:07, 12/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 12/10: Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C; khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa; khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (12/10), khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/10 đến 03 giờ ngày 12/10 có nơi trên 100mm như trạm: Phú Lâm (Đắk Lắk) 106mm,…

Dự báo: ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều và tối 12/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

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Thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Bắc có nơi trên 32 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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