Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/10, từ Hà Tĩnh đến TP. Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-200mm, cục bộ trên 300mm; từ Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi mưa lớn giảm dần từ ngày 9/10. Đêm 9 và ngày 10/10, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa 40-80mm, cục bộ trên 150mm; từ Hà Tĩnh đến TP. Huế mưa 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ. Chiều tối và đêm 8/10, từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm.

Thời tiết hôm nay 9/10: Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ trời lạnh (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.