Thời tiết hôm nay 8/10: Miền Bắc nắng, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (08/10), khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 07/10 đến 03 giờ ngày 08/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Giang Hải (TP. Huế) 165.8mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 74.6mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24–48 giờ tới: Từ sáng sớm 08/10 đến đêm 08/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 09/10 mưa lớn giảm dần.

Từ ngày 08/10 đến đêm 09/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm 09/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 08/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo: Ngày và đêm 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 11/10 mưa lớn có xu hướng giảm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra: Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết ngày 8/10: Miền Bắc nắng, miền Trung mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 30-32 độ, phía Nam 26-29 độ.

Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP. Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.