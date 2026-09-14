Thời tiết hôm nay 14/9: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn, có nơi trên 450mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/9), Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Riêng phía Nam Hà Tĩnh và phía Tây Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 13/9 đến 03h ngày 14/9 có nơi trên 170mm, như: Hoa Thanh (Quảng Trị): 214.4mm; Kỳ Thượng (Hà Tĩnh): 179.4mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24–48 giờ tới

Từ sáng sớm 14/9 đến đêm 15/9: Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh: mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 150–300mm, cục bộ trên 450mm.

Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ và Hà Tĩnh: 100–180mm, cục bộ trên 250mm.

Từ chiều tối 14/9 đến đêm 15/9: Trung du Bắc Bộ, phía Nam Tuyên Quang và Lào Cai: 50–100mm, cục bộ trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 16/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 70mm. Tổng lượng mưa từ sáng sớm 14/9 đến ngày 16/9: Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh: 180–350mm, cục bộ trên 500mm. Trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai: 100–200mm, cục bộ trên 300mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1; riêng từ Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh: cấp 2.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 14/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ; có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.