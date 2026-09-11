Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai (12/9), từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 200mm; riêng TP. Huế đến TP. Đà Nẵng có nơi trên 250mm. Phía Đông Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 30-60mm, cục bộ trên 100mm. Đêm 12/9 và ngày 13/9, Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng tiếp tục mưa to đến rất to, phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Ngày 13/9, Thanh Hóa đến Nghệ An và phía Đông Quảng Ngãi có mưa 20-40mm, cục bộ trên 70mm.

Thời tiết ngày 12/9: Nhiều nơi mưa to, cục bộ mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.