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Thời tiết ngày 12/9: Nhiều nơi mưa to, cục bộ mưa rất to

Thứ Sáu, 21:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 12/9: Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai (12/9), từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 200mm; riêng TP. Huế đến TP. Đà Nẵng có nơi trên 250mm. Phía Đông Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 30-60mm, cục bộ trên 100mm. Đêm 12/9 và ngày 13/9, Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng tiếp tục mưa to đến rất to, phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Ngày 13/9, Thanh Hóa đến Nghệ An và phía Đông Quảng Ngãi có mưa 20-40mm, cục bộ trên 70mm.

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Thời tiết ngày 12/9: Nhiều nơi mưa to, cục bộ mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

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Thời tiết hôm nay 11/9: Mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 11/9: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm.

PV/VOV.VN
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