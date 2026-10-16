Thời tiết hôm nay 16/10: Hà Nội nắng nóng 34 độ, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay 16/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15/10 đến ngày 17/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 16/10: Hà Nội nắng nóng 34 độ (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 16/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.