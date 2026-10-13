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Thời tiết ngày 14/10: Trung Bộ mưa lớn, Hà Nội nắng ấm

Thứ Ba, 21:00, 13/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 14/10, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; Nam Bộ có mưa dông về chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (13/10) đến ngày 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Chiều tối và tối 13/10, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp; đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

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Thời tiết ngày 14/10: Trung Bộ mưa lớn, Hà Nội nắng ấm (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

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Thời tiết hôm nay 13/10: Trung Bộ mưa lớn, Hà Nội nắng 33 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 13/10: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to kèm dông; Nam Bộ và TP.HCM có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối.

PV/VOV.VN
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