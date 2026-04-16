Thời tiết hôm nay 16/4: Miền Trung nắng nóng gay gắt, Hà Nội tăng nhiệt lên 33 độ C

Thứ Năm, 05:25, 16/04/2026
VOV.VN - Hôm nay 16/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, riêng Thanh Hóa đến Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Hà Nội duy trì trạng thái ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, trong khi Bắc Bộ có khả năng đón mưa dông trở lại.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 15 và ngày 16/4 có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Từ đêm 16 sang ngày 17/4, khu vực này chuyển mưa, có nơi mưa vừa, rải rác dông, cục bộ có điểm mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 17/4, vùng từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 16/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Huế giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt

VOV.VN - Thành phố Huế đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 39 - 40°C, độ ẩm giảm sâu, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Thời tiết cực đoan kéo dài đẩy nguy cơ cháy rừng trên địa bàn lên mức báo động, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống cháy rừng.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết thời tiết ngày 16/4 hà nội tăng nhiệt dự báo thời tiết thời tiết mới nhất thời tiết hôm nay
Nắng nóng tại miền Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ

VOV.VN - Hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước, đặc biệt, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 40 độ C. Người dân cần đề phòng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt và cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Người Hà Nội bịt kín mít đối phó với nắng nóng ngột ngạt đầu mùa

VOV.VN - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng gần 40°C khiến nhiều tuyến phố rơi vào trạng thái oi bức, ngột ngạt. Giữa cái nóng đầu hè, người dân Thủ đô phải tìm đủ cách để thích nghi, từ thay đổi thói quen sinh hoạt đến trang bị chống nắng kín mít khi ra đường.

Nắng nóng gay gắt trong cả nước, nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C

VOV.VN - Chiều 12/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng cả nước, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1–2 ngày tới, tình trạng này tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

