Thời tiết hôm nay 16/4: Miền Trung nắng nóng gay gắt, Hà Nội tăng nhiệt lên 33 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, trong khi Bắc Bộ có khả năng đón mưa dông trở lại.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 15 và ngày 16/4 có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Từ đêm 16 sang ngày 17/4, khu vực này chuyển mưa, có nơi mưa vừa, rải rác dông, cục bộ có điểm mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 17/4, vùng từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 16/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.