Huế giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt

Tại khu vực phía Tây Nam thành phố Huế-một trong những điểm nóng về cháy rừng, lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng đang căng mình trực chiến. Các lực lượng tổ chức tuần tra luân phiên, kiểm soát chặt chẽ các cánh rừng, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy ngay từ ban đầu. Thảm thực vật dày, khô hanh khiến rừng rất dễ bén lửa, trong khi một bộ phận người dân vào rừng thắp hương, viếng mộ vẫn còn sơ ý trong sử dụng lửa.

Lực lượng chức năng túc trực chống cháy rừng

Ông Nguyễn Ngọc Diện, ở tổ dân phố Châu Chữ, phường Kim Long thành phố Huế kiến nghị.“Đề nghị các cấp quan tâm hơn đến công tác phòng cháy rừng, xử lý thực bì gọn gàng; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân không đốt vàng mã khi thắp hương trên mồ mả”.

Dọn thảm thực bì dễ xảy ra cháy rừng

Thành phố Huế xác định 5 vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao với tổng diện tích hơn 70.000 ha. Tại đây, lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và dân quân tự vệ được bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Song song đó, các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết với người dân sống ven rừng, nhất là trong những ngày lễ, thời điểm nắng nóng kéo dài.

Lực lượng kiểm lâm thường xuyên trực ở các chòi canh lửa

Ông Võ Văn Cường, kiểm lâm địa bàn, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, các đơn vị đang tập trung tuyên truyền tại những địa bàn dễ cháy, nơi người dân thường xuyên vào rừng thắp hương nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy từ bất cẩn trong sinh hoạt.

“Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đồng thời ký cam kết với các hộ dân sống ven rừng. Vào những ngày lễ, nắng nóng, chúng tôi tăng cường tuyên truyền tại các khu vực dễ cháy và nơi người dân thường xuyên đến thắp hương, viếng mộ”.

Hiện thành phố Huế có hơn 205.000 ha rừng tự nhiên và trên 100.000 ha rừng trồng; trong đó hơn 70.000 ha được đánh giá nguy cơ cháy cao. Đáng chú ý, các khu rừng thông cảnh quan, rừng đặc dụng và rừng keo tràm với lớp thực bì dày luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn nếu không được kiểm soát tốt. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Huế đã xảy ra 10 vụ cháy với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 13 ha, trong đó thiệt hại rừng trồng hơn 3 héc ta. Riêng tháng 4 đã ghi nhận 4 vụ cháy tại một số địa phương. Dù thiệt hại chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về áp lực ngày càng gia tăng đối với công tác bảo vệ rừng.

Kiểm tra rừng thông cảnh quan ở thành phố Huế

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, ngành đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm, đặc biệt tại các khu vực có mộ gần rừng và vùng giáp ranh sau khai thác, nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Đây được xem là “điểm yếu” cần kiểm soát chặt trong mùa khô. Ông Lê Ngọc Tuấn cho biết thêm:

“Chúng tôi tập trung cử các đội tuần tra trong thời kỳ cao điểm. Đặc biệt chú trọng các khu vực có mộ của người dân gần rừng thông, bởi vào những ngày nắng nóng gặp dịp mùng 1, ngày rằm, người dân thắp hương, đốt vàng mã dễ gây cháy”.

Tuyên tuyền phòng chống cháy rừng ở đồi Thiên An, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ cháy rừng phần lớn vẫn xuất phát từ ý thức con người. Chỉ một sơ suất nhỏ như đốt vàng mã, xử lý thực bì bằng lửa hay tàn thuốc chưa dập tắt cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, nâng cao ý thức cộng đồng vẫn là giải pháp then chốt, mang tính lâu dài. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các đợt nắng nóng cực đoan có xu hướng gia tăng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên, liên tục. Việc giữ rừng an toàn hôm nay chính là bảo vệ môi trường sinh thái và sinh kế bền vững cho địa phương trong tương lai.