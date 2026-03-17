Thời tiết hôm nay 18/3: Miền Bắc sương mù, trời lạnh về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 17 đến ngày 19/3, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở mức thấp, trời rét nhẹ.

Khu vực Bắc Trung Bộ có hình thái thời tiết tương tự, với mưa rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh; Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 17, ngày 18/3:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ; riêng miền Đông 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.