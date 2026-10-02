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Thời tiết hôm nay 2/10: Hà Nội nắng nóng 34 độ C, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Thứ Sáu, 05:21, 02/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 2/10: Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng trên 35 độ C; Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối.

Dự báo thời tiết ngày 2/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa, với nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Trung Bộ, trong khi Nam Bộ duy trì trạng thái mưa dông về chiều tối. Bắc Bộ có nắng gián đoạn, nền nhiệt khá cao, trời oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đáng lưu ý, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động đề phòng.

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Thời tiết ngày 2/10: Hà Nội nắng nóng 34 độ C, Nam Bộ chiều tối có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 1 và ngày 2/10

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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