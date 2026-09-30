Thời tiết hôm nay 30/9: Hà Nội nắng nóng 37 độ, Nam Bộ chiều có mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 30/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (29/9) đến ngày 1/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Từ gần sáng và ngày 1/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có dông.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối nay có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/9: Hà Nội nắng nóng 37 độ, Nam Bộ chiều có mưa (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 29 và ngày 30/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.