Bắc Bộ mưa lớn từ ngày 4/10, Hà Nội se lạnh về đêm

Thông tin về diễn biến thời tiết những ngày tới, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: "Bắc Bộ sẽ có mưa từ đêm 3/10 và trong ngày 4/10, trong đó mưa lớn nhất được dự báo tập trung vào ngày 4/10. Sau đợt mưa, thời tiết Bắc Bộ có xu hướng chuyển biến rõ rệt. Ban ngày trời có thể hửng nắng, thời tiết hanh, trong khi ban đêm xuất hiện cảm giác se lạnh".

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Đáng chú ý, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội được dự báo xấp xỉ ngưỡng 20 độ C, mang đến những ngày đầu tháng 10 với thời tiết đặc trưng: "Một chút mưa, một chút lạnh và một chút nắng".

Theo dự báo, từ ngày 6/10, Bắc Bộ về cơ bản chuyển sang trạng thái đêm không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, người dân khu vực vùng núi Bắc Bộ cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không chỉ Bắc Bộ, thời tiết Trung Bộ cũng được dự báo có diễn biến đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 10. Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định, mưa tại Trung Bộ sẽ tăng dần từ ngày 4/10 và có khả năng đạt cực đại vào ngày và đêm 5/10. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng những đợt mưa có cường suất rất lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết những ngày đầu tháng chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ khoảng đêm 4 đến ngày 6/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ khoảng đêm 5-6/10, phía Bắc khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7 đến 10/10, duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Bắc Bộ, Trung Bộ sắp đón mưa to, thời tiết giảm nhiệt

Một diễn biến đáng chú ý khác là trên biển. Theo nhận định, trên vịnh Bắc Bộ, gió sẽ chuyển hướng đông bắc và mạnh lên cấp 6 từ rạng sáng ngày 5/10. Người dân hoạt động trên biển, tàu thuyền và các phương tiện hàng hải cần theo dõi sát các bản tin thời tiết biển, đồng thời chủ động các phương án đảm bảo an toàn khi gió mạnh xuất hiện.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ: Mưa giảm rồi tăng trở lại

Đối với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa được dự báo giảm dần từ ngày 1/10, sau đó có xu hướng tăng trở lại từ khoảng ngày 5/10. Trong khoảng thời gian từ đêm 1 đến ngày 2/10, chiều tối và đêm tại nhiều nơi có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Từ đêm 2/10 đến ngày 10/10, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Riêng Cao nguyên Trung Bộ trong thời kỳ 3-4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết trong những ngày đầu tháng 10 sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Bắc Bộ, mưa tập trung đáng chú ý trong ngày 4-5/10, sau đó từ ngày 6/10 thời tiết chuyển sang đêm không mưa, ngày nắng. Hà Nội có khả năng xuất hiện những đêm se lạnh với nhiệt độ thấp nhất xấp xỉ 20 độ C.

Tại Trung Bộ, mưa có xu hướng tăng từ ngày 4/10 và đáng chú ý nhất vào ngày và đêm 5/10. Người dân cần đề phòng mưa lớn với cường suất cao, nguy cơ gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc. Tại Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ, mưa dông vẫn chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Trong toàn bộ thời kỳ dự báo, người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với diễn biến trên, thời tiết đầu tháng 10 được dự báo mang đặc trưng khá rõ: Bắc Bộ có mưa rồi chuyển hanh nắng, Hà Nội bắt đầu se lạnh về đêm; Trung Bộ bước vào giai đoạn mưa tăng mạnh, trong khi Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục duy trì mưa dông về chiều tối.