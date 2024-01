Thời tiết hôm nay 21/1: Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài

Rét đậm, rét hại đến muộn - Các tỉnh miền Bắc đối diện với một mùa Đông ấm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El nino, liên tục trong những ngày gần đây, các tỉnh miền Bắc xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có thời điểm nhiệt độ lên đến 30 độ C. Đây là những dấu hiệu cho thấy 1 mùa Đông ấm và đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân của tình trạng này là gì? Bao giờ rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện?