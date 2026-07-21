Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông vài nơi về chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng; Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk, ngày 21/7 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt; sang ngày 22/7 nắng nóng vẫn duy trì nhưng cường độ giảm nhẹ.

Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 22/7 có mưa rào rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 21/7, Hà Nội nắng nóng 36 độ. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, khu Tây Bắc 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Quảng Ninh-Hải phòng 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, phía Nam có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.