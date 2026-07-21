English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

Thứ Ba, 05:55, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/7, Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Hà Nội có nơi nắng nóng 34-36 độ C, đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông vài nơi về chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng; Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk, ngày 21/7 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt; sang ngày 22/7 nắng nóng vẫn duy trì nhưng cường độ giảm nhẹ.

Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 22/7 có mưa rào rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 21 7 ha noi nang nong, tay bac chieu toi va dem co mua rao hinh anh 1
Ngày 21/7, Hà Nội nắng nóng 36 độ. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, khu Tây Bắc 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Quảng Ninh-Hải phòng 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, phía Nam có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi
Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (19/7), Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C.

Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (19/7), Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C.

Thời tiết hôm nay 18/7: Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ
Thời tiết hôm nay 18/7: Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

VOV.VN - Ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7: Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Thời tiết hôm nay 18/7: Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay 18/7: Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

VOV.VN - Ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7: Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm diễn biến ra sao?
Xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm diễn biến ra sao?

VOV.VN - Hiện tượng El Nino có xác suất lên tới 81% sẽ đạt cường độ mạnh đến rất mạnh vào cuối năm nay, kéo theo hàng loạt hình thái thời tiết dị thường như bão mạnh trái quy luật, mùa đông ấm và nguy cơ hạn mặn khốc liệt đầu năm 2027.

Xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm diễn biến ra sao?

Xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm diễn biến ra sao?

VOV.VN - Hiện tượng El Nino có xác suất lên tới 81% sẽ đạt cường độ mạnh đến rất mạnh vào cuối năm nay, kéo theo hàng loạt hình thái thời tiết dị thường như bão mạnh trái quy luật, mùa đông ấm và nguy cơ hạn mặn khốc liệt đầu năm 2027.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục