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Thời tiết hôm nay 18/7: Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Thứ Bảy, 05:56, 18/07/2026
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VOV.VN - Ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7: Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (18/7), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/7 đến 3 giờ ngày 18/7 có nơi trên 100mm như các trạm: Ka Lăng 2 (Lai Châu) 195.8mm, Mường Tè (Lai Châu) 166.2mm,...

Diễn biến 24–48 giờ tới: Ngày 18/7: Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7: Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ).

Thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Mưa lũ gây sạt lở đất đá ở Sơn La những ngày qua. Ảnh: VOV Tây Bắc

Ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 20/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ra: Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 18/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, khu Tây Bắc 22-24 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ; vùng núi 24-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, vùng đồng bằng 33-35 độ.

Có mây, vùng núi và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Chuyên gia thời tiết lưu ý về đợt nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ, kéo dài 2-3 ngày

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, khu vực Bắc Bộ bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày.

 

PV/VOV.VN
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