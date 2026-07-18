Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 19/7, Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông diện rộng, cục bộ mưa rất to

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước, đêm 18, ngày 19/7

Thành phố Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, khu Tây Bắc 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ, riêng đồng bằng gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C; vùng núi 24-26 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, riêng đồng bằng 33-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.