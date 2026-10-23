Thời tiết hôm nay 23/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 23/10, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (22/10) đến ngày 24/10, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối 22/10 có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 23/10, Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.