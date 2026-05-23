  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết hôm nay 23/5: Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Thứ Bảy, 05:29, 23/05/2026
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Chiều tối và đêm, có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 22 đến ngày 24/5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng; Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 23 5 ha noi va bac bo tiep tuc nang nong, co noi tren 37 do c hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 23/5

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C
VOV.VN - Từ ngày 22/5 đến 27/5, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt thực tế ngoài trời có nơi lên trên 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp ngoài trời.

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa
VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc Ấn Độ, nhiều nơi vượt 45 độ C
VOV.VN - Trong những ngày qua, miền Bắc Ấn Độ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của hàng triệu người dân.

