Thời tiết hôm nay 25/4: Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

Thứ Bảy, 05:30, 25/04/2026
VOV.VN - Ngày 25/4, thời tiết trên cả nước phân hóa rõ rệt: Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều hửng nắng; khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to; trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/4, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 25 đến 26/4 xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đông Bắc Bộ chiều tối 26/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, đêm 24 và ngày 25/4 có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau đó còn mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối 25/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 25 4 thanh hoa den nam trung bo xuat hien mua rao va dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24, ngày 25/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-31 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh, có mưa dông diện rộng
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh, có mưa dông diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc. Ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 26-29 độ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh, có mưa dông diện rộng

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh, có mưa dông diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc. Ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 26-29 độ.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông diện rộng, nguy cơ có mưa đá
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông diện rộng, nguy cơ có mưa đá

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 22/4, một đợt không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông diện rộng, nguy cơ có mưa đá

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông diện rộng, nguy cơ có mưa đá

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 22/4, một đợt không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ ở Tây Bắc và Trung Bộ
Nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ ở Tây Bắc và Trung Bộ

VOV.VN - Ngày 22 - 23/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 - 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ ở Tây Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ ở Tây Bắc và Trung Bộ

VOV.VN - Ngày 22 - 23/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 - 39 độ C.

